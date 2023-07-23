Зруйнований Спасо-Преображенський собор: що відомо про найбільшу атаку на історичний центр Одеси

В ніч на 23 липня Росія здійснила чергову жорстоку атаку по Одесі. Ворог обстріляв місто "Калібрами" та "Оніксами" і зруйнував найбільший православний храм міста – Спасо-Преображенський собор. Внаслідок атаки є жертва та багато постраждалих.

Серед пошкоджених внаслідок нічної атаки росіян обʼєктів – і Будинок вчених та житлові будинки, розташовані поруч. Усе про нічну атаку – у матеріалі 24 Каналу.

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Наймасштабніший удар від початку війни

В Одеській районній військовій адміністрації повідомили, що здійснена росіянами атака є наймасштабнішим ударом ворога по історичному центру Одеси з початку війни. Нагадаємо, що його внесено до Світової спадщини ЮНЕСКО.

Рівно опівночі повітряна тривога була оголошена у Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Росіяни цинічно атакували Одещину з застосуванням крилатих ракет різних видів. Використовували і "Калібри", і "Онікси".

Вогонь вели зокрема із Криму. Окупанти не гребували бити по центру Одеси, історична частина якого включена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Окупанти зруйнували найбільший храм міста

Відразу після атаки стало відомо про пошкодження православного храму, що є однією з візитівок міста. Йдеться про Спасо-Преображенський кафедральний собор, що розташований на Соборній площі Одеси. Після удару росіян там значні руйнації, пошкоджений вівтар, була пожежа.

Наслідки ворожих ударів в Одесі / Фото Нацполіції

Святиню побудували ще у 1794 році, а відновили у 2005 після руйнувань більшовиками у 1936 році.

Внаслідок чергової ракетної атаки росіян було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор,

– мовиться у повідомленні міської ради Одеси.

Крім значних пошкоджень будівлі постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Пошкодження центрального одеського храму / Фото "Думська", поліція Одещини, Суспільне

Спасо-Преображенський собор в Одесі – головна церква УПЦ МП у місті.

Що відбувається на місці обстрілу: дивіться відео з бульвару Жванецького, біля Будинку вчених і Спасо-Преображенського собору

А цинічності окупантів нема меж: після обстрілу храму вони написали у Вікіпедії, що святиню буцімто зруйновано через відпрацювання української ППО. Ба більше, – вказали, що собор російський.



Російська брехня і цинізм виглядають так / Скриншот

Згодом українські користувачі Вікіпедії навели лад у статті про собор та вказали, ким була зруйнована пам'ятка насправді.

Наразі на місці працюють рятувальники та міські комунальні служби.

Окупанти зруйнували храм та пошкодили історичний центр Одеси / Фото Нацполіції

Що відомо про жертв атаки

Станом на 4:30 ранку було відомо про одного загиблого та 22 постраждалих внаслідок атаки людей. Серед них – 4 дітей. 14 людей госпіталізували, з них – 3 діток.

У міській раді Одеси повідомили, що внаслідок нічних ворожих атак пошкоджено багато житлових будинків. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Інші руйнації у місті

Внаслідок нічної атаки росіян значних пошкоджень зазнав бульвар Жванецького: зруйновано інфраструктуру, пошкоджено будинки поруч. Також пошкодження має Будинок вчених.

За інформацією поліції, унаслідок ракетної атаки пошкоджень та руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури, багатоповерхові та приватні житлові будинки, автомобілі громадян. У багатьох будинках пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна.

Пошкоджені будинки та перевернуті авто в Одесі / Фото Нацполіції регіону

Поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки, забезпечують охорону територій та пошкоджених будівель. Також повідомляється, що через нічний приліт вулиця Приморська закрита для проїзду всіх видів транспорту.

Росія тероризує Південь після свого виходу з зернової угоди. Країна-агресорка б'є по українських портах, місцях зберігання зерна, інфраструктурних об'єктах та по домах цивільних українців.