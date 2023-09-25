Чудовий результат: у Повітряних силах показали, як вночі нищили дрони та ракети над Одещиною

Сьогодні вночі Росія підступно вдарила по Одеській області. Наші захисники знищили 30 із 33 цілей.

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук показав відео, як наші захисники збивали повітряні цілі над Одеською областю.

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Як над Одеською областю збивали ворожі ракети

Олещук показав на відео роботу підрозділів 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь".

На відео бойова робота підрозділів 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь", які забезпечили цей результат! Дякую, воїни! Також дякую за влучність льотчикам-винищувачам та протиповітряній обороні Військово-Морських Сил!,

– написав Микола Олещук.

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