Чудовий результат: у Повітряних силах показали, як вночі нищили дрони та ракети над Одещиною

25 вересня 2023, 13:59
Читать новость на русском

Джерело:

Микола Олещук

Сьогодні вночі Росія підступно вдарила по Одеській області. Наші захисники знищили 30 із 33 цілей.

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук показав відео, як наші захисники збивали повітряні цілі над Одеською областю.

Дивіться також Кожен удар матиме відповідь, – у Зеленського відреагували на нічну атаку

Як над Одеською областю збивали ворожі ракети

Олещук показав на відео роботу підрозділів 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь". 

На відео бойова робота підрозділів 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь", які забезпечили цей результат! Дякую, воїни! Також дякую за влучність льотчикам-винищувачам та протиповітряній обороні Військово-Морських Сил!,
– написав Микола Олещук.

Як в Одеській області працювала ППО: дивіться відео

Головне про обстріл Одеської області

  • Вночі 25 вересня росіяни запустили на по Україні "Шахедів", 12 "Калібрів" і 2 "Онікси". Ворог підступно вдарив по припортовій інфраструктурі Одеської області.
  • Сили ППО знищили 11 "Калібрів" і 19 "Шахедів".  На жаль, 2 ракети "Онікс" влучили у зерносховище з тисячами тонн зерна – 2 працівники складу загинули.
  • Окупанти також влучили у відомий Морський вокзал в Одесі та готель "Кемпінські" – там кілька годин тривала сильна пожежа.
  • Крім цього, росіяни пошкодили газову станцію – близько 2 тисяч абонентів у передмісті Одеси залишилися без газу, тривають ремонтні роботи. Також були проблеми з водою, однак це вже вдалося виправити.

 

Автор: Анастасія Кушпіт