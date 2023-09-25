Чудовий результат: у Повітряних силах показали, як вночі нищили дрони та ракети над Одещиною
Джерело:Микола Олещук
Сьогодні вночі Росія підступно вдарила по Одеській області. Наші захисники знищили 30 із 33 цілей.
Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук показав відео, як наші захисники збивали повітряні цілі над Одеською областю.
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Як над Одеською областю збивали ворожі ракети
Олещук показав на відео роботу підрозділів 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь".
На відео бойова робота підрозділів 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь", які забезпечили цей результат! Дякую, воїни! Також дякую за влучність льотчикам-винищувачам та протиповітряній обороні Військово-Морських Сил!,
– написав Микола Олещук.
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Головне про обстріл Одеської області
- Вночі 25 вересня росіяни запустили на по Україні "Шахедів", 12 "Калібрів" і 2 "Онікси". Ворог підступно вдарив по припортовій інфраструктурі Одеської області.
- Сили ППО знищили 11 "Калібрів" і 19 "Шахедів". На жаль, 2 ракети "Онікс" влучили у зерносховище з тисячами тонн зерна – 2 працівники складу загинули.
- Окупанти також влучили у відомий Морський вокзал в Одесі та готель "Кемпінські" – там кілька годин тривала сильна пожежа.
- Крім цього, росіяни пошкодили газову станцію – близько 2 тисяч абонентів у передмісті Одеси залишилися без газу, тривають ремонтні роботи. Також були проблеми з водою, однак це вже вдалося виправити.