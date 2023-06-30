Корегувальнику вогню про Краматорську обрали запобіжний захід: скільки років тюрми йому загрожує

Коригувальнику вогню по піцерії в Краматорську суд обрав запобіжний захід. Його триматимуть під вартою без можливості внесення застави.

Засідання суду відбулось 30 червня. Трагедія в центрі міста трапилась ввечері 27 червня та забрала життя 12 людей, з них троє – діти.

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Що відомо про запобіжний захід коригувальнику

За клопотанням прокурорів Донецької обласної прокуратури судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без альтернативи внесення застави мешканцю міста Краматорська, який підозрюється у державній зраді,

– заявили в прокуратурі.

Там зауважили, що мовиться про затриманого місцевого мешканця, який працює на газотранспортному підприємстві у Краматорську. Його дистанційно завербували для виконання завдань на користь Росії.

За даними слідства, до нього вчергове звернувся представник спецслужб Росії та поставив завдання – перевірити інформацію про місцеперебування українських військових у Краматорську. Після цього затриманий погодився на пропозицію:

пішов у центр Краматорська;

там помітив на стоянці автівки з військовими номерами та відвідувачів у закладі харчування;

після цього – записав відео, яке надіслав співрозмовнику телеграмі.

Через деякий час після відправлення вказаного запису по даному закладу представники держави-агресора завдали удару з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер M", внаслідок чого загинули та отримали поранення цивільні особи, зокрема, діти,

– пригадали в прокуратурі.

За даними прокурорів, затриманому за підозру в державній зраді загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Що відомо про удар по Краматорську

Орієнтовно о 20 годині 27 червня Росія цинічно вдарила по піцерії в Краматорську в той час, коли там було людно. Внаслідок атаки під завалами опинились мирні мешканці.

Пошуково-рятувальну операцію рятувальники завершили тільки вранці 29 червня. У ДСНС зазначили, що внаслідок удару Росії 60 людей зазнали поранень, врятовано 11 людей. Серед поранених троє іноземців – громадян Колумбії, які збирали матеріал у цьому та інших містах Донбасу для руху "Тримайся, Україно!". Також з ними була українська письменниця, яка зазнала важких поранень.

На жаль, Кремль у піцерії в Краматорську вбив 12 людей, з них – троє дітей. Зокрема, 17-річна дівчина та 14-річні сестри. ЗМІ писали, що матір шукала весільні сукні, щоб поховати доньок.

Станом на 28 червня 5 працівників піцерії вважають зниклими безвісти. Натомість Росія продовжує цинічно брехати, що нібито під час атаки "ліквідували" двох генералів і кількох десятків військових.

Варто зазначити, що насправді загиблими та пораненими виявилось багато мирних мешканців. Серед травмованих є навіть немовля 2022 року народження. У 8-місячної Мії множинні колото-різані рани голови, лінійний перелом скроневої кістки.