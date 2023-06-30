Корегувальнику вогню про Краматорську обрали запобіжний захід: скільки років тюрми йому загрожує
Джерело:Донецька обласна прокуратура
Коригувальнику вогню по піцерії в Краматорську суд обрав запобіжний захід. Його триматимуть під вартою без можливості внесення застави.
Засідання суду відбулось 30 червня. Трагедія в центрі міста трапилась ввечері 27 червня та забрала життя 12 людей, з них троє – діти.
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Що відомо про запобіжний захід коригувальнику
За клопотанням прокурорів Донецької обласної прокуратури судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без альтернативи внесення застави мешканцю міста Краматорська, який підозрюється у державній зраді,
– заявили в прокуратурі.
Там зауважили, що мовиться про затриманого місцевого мешканця, який працює на газотранспортному підприємстві у Краматорську. Його дистанційно завербували для виконання завдань на користь Росії.
За даними слідства, до нього вчергове звернувся представник спецслужб Росії та поставив завдання – перевірити інформацію про місцеперебування українських військових у Краматорську. Після цього затриманий погодився на пропозицію:
- пішов у центр Краматорська;
- там помітив на стоянці автівки з військовими номерами та відвідувачів у закладі харчування;
- після цього – записав відео, яке надіслав співрозмовнику телеграмі.
Через деякий час після відправлення вказаного запису по даному закладу представники держави-агресора завдали удару з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер M", внаслідок чого загинули та отримали поранення цивільні особи, зокрема, діти,
– пригадали в прокуратурі.
За даними прокурорів, затриманому за підозру в державній зраді загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.Зверніть увагу! СБУ затримала коригувальника вогню по Краматорську 28 червня – наступного дня після атаки по піцерії в місті. Виявилось, що зловмисник – "розконсервований" агент головного управління генштабу збройних сил Росії. Він прийшов до піцерії, зняв місце на відео, переслав окупантам та пішов додому. Після цього цинічно повідомив "замовникам" вже про те, що багато мирних загинуло.
Що відомо про удар по Краматорську
- Орієнтовно о 20 годині 27 червня Росія цинічно вдарила по піцерії в Краматорську в той час, коли там було людно. Внаслідок атаки під завалами опинились мирні мешканці.
- Пошуково-рятувальну операцію рятувальники завершили тільки вранці 29 червня. У ДСНС зазначили, що внаслідок удару Росії 60 людей зазнали поранень, врятовано 11 людей. Серед поранених троє іноземців – громадян Колумбії, які збирали матеріал у цьому та інших містах Донбасу для руху "Тримайся, Україно!". Також з ними була українська письменниця, яка зазнала важких поранень.
- На жаль, Кремль у піцерії в Краматорську вбив 12 людей, з них – троє дітей. Зокрема, 17-річна дівчина та 14-річні сестри. ЗМІ писали, що матір шукала весільні сукні, щоб поховати доньок.
- Станом на 28 червня 5 працівників піцерії вважають зниклими безвісти. Натомість Росія продовжує цинічно брехати, що нібито під час атаки "ліквідували" двох генералів і кількох десятків військових.
- Варто зазначити, що насправді загиблими та пораненими виявилось багато мирних мешканців. Серед травмованих є навіть немовля 2022 року народження. У 8-місячної Мії множинні колото-різані рани голови, лінійний перелом скроневої кістки.