Утворилася величезна вирва: кадри наслідків атаки на Миколаїв
Джерело:Олександр Сєнкевич
Під час масованої атаки по Україні зранку, 7 лютого, росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок ударів є загиблий та травмовані, близько 40 будинків зазнали пошкоджень.
Чоловік, якого госпіталізували після обстрілу, помер у реанімації. У нього були важкі мінно-вибухова та черепно-мозкова травма.
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Окупанти атакували МиколаївЗверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки.
Зокрема, міський голова в ефірі телемарафону повідомив, що російські загарбники завдали удару по місту за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед", а також ракетами повітряного базування.
Наразі відомо, що є дві локації пошкоджень. Це приватний сектор та об'єкт інфраструктури.
У житловому секторі пошкоджено близько 40 приватних будинків, ракета влучила в дорогу, утворилась велика вирва. Вибуховою хвилею та уламками пошкодились дахи, вікна, є часткові руйнування стін будинків,
– розповів Сєнкевич.
Водночас повідомлялося про пошкодження газових та водопровідних мереж.
Роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки тривають: дивіться відео
Над ліквідацією ранкових обстрілів Миколаєва працюють понад 40 рятувальників та шість спецмашин. Залучено відділення 10 взводу Державного гірничо-рятувального загону ДСНС Украіни.
Наслідки ранкової атаки по Миколаєву: фото ДСНС та Суспільного
Для надання допомоги постраждалим було розгорнуто намет. З ними працюють психологи ДСНС, загін швидкого реагування Миколаївської обласної організації товариства Червоного Хреста в Україні, а також аварійні служби міста.Важливо! За інформацією Міненерго, у Миколаєві внаслідок обстрілу без електроенергії залишились 226 споживачів. Їх планують заживити протягом дня, або, як дозволить безпекова ситуація.
Атака по Україні: коротко
- Вночі росіяни атакували Дніпропетровську область. У регіоні збивали дрони-камікадзе. Внаслідок падіння уламків та влучання решти БпЛА зафіксували руйнування на території комунального підприємства. Відомо, що пошкоджені будівлі та автомобілі. Спалахнула пожежа, яку оперативно загасили. Згодом вибухи пролунали й в Черкаській області.
- У Львівській області також повідомляли про звуки вибухів. Це підтвердив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
- Зокрема, окупанти завдали удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії. За попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару по Києву в Голосіївському районі сталось загорання будівлі. В Дніпровському районі пошкоджено лінії електропередач.