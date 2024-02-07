Утворилася величезна вирва: кадри наслідків атаки на Миколаїв

Під час масованої атаки по Україні зранку, 7 лютого, росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок ударів є загиблий та травмовані, близько 40 будинків зазнали пошкоджень.

Чоловік, якого госпіталізували після обстрілу, помер у реанімації. У нього були важкі мінно-вибухова та черепно-мозкова травма.

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Окупанти атакували Миколаїв

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки.

Зокрема, міський голова в ефірі телемарафону повідомив, що російські загарбники завдали удару по місту за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед", а також ракетами повітряного базування.

Наразі відомо, що є дві локації пошкоджень. Це приватний сектор та об'єкт інфраструктури.

У житловому секторі пошкоджено близько 40 приватних будинків, ракета влучила в дорогу, утворилась велика вирва. Вибуховою хвилею та уламками пошкодились дахи, вікна, є часткові руйнування стін будинків,

– розповів Сєнкевич.

Водночас повідомлялося про пошкодження газових та водопровідних мереж.

Роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки тривають: дивіться відео

Над ліквідацією ранкових обстрілів Миколаєва працюють понад 40 рятувальників та шість спецмашин. Залучено відділення 10 взводу Державного гірничо-рятувального загону ДСНС Украіни.

Наслідки ранкової атаки по Миколаєву: фото ДСНС та Суспільного

Для надання допомоги постраждалим було розгорнуто намет. З ними працюють психологи ДСНС, загін швидкого реагування Миколаївської обласної організації товариства Червоного Хреста в Україні, а також аварійні служби міста.

Атака по Україні: коротко

Вночі росіяни атакували Дніпропетровську область. У регіоні збивали дрони-камікадзе. Внаслідок падіння уламків та влучання решти БпЛА зафіксували руйнування на території комунального підприємства. Відомо, що пошкоджені будівлі та автомобілі. Спалахнула пожежа, яку оперативно загасили. Згодом вибухи пролунали й в Черкаській області.

У Львівській області також повідомляли про звуки вибухів. Це підтвердив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Зокрема, окупанти завдали удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії. За попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару по Києву в Голосіївському районі сталось загорання будівлі. В Дніпровському районі пошкоджено лінії електропередач.