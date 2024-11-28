Путін "нічого не боїться": що стоїть за масованим обстрілом Росії по Україні

Сьогодні, 28 листопада, Росія масовано атакувала Україну більше 100 ударними дронами та понад 90 ракетами, включаючи "Калібри" з касетними боєприпасами. Країна-агресорка протягом наступних 2 місяців буде лише посилювати військовий тиск на нашу країну через один фактор.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, наголосивши, що зараз Владімір Путін хоче використати слабку політику Джо Байдена. Дональд Трамп, ймовірно, розпочне свою каденцію не з "найкращими" рішеннями для Кремля, на що вказує його бачення перемовин.

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Що стоїть за масованим обстрілом Росії по Україні

За словами керівника Центру, після того, як на виборах у США переміг Трамп, Кремль одразу змінив свої плани. Росіяни мали надію, що очолювати адміністрацію президента будуть демократи, які продовжуватимуть постачати військову допомогу Україні "по краплинах".

Тимчасом Трамп вже призначив спецпосланця Кіта Келлога в питаннях України та Росії, який має свій "мирний план". В ньому мовиться про те, що США може посилити військову допомогу Україні, якщо Росія не погодиться на переговори. Для країни-агресорки викликом стала не лише перемога Трампа, а й його кадрові призначення.

Однак Трамп стане президентом США 20 січня 2025 року, тому до цього часу Росія має час.

Зараз Путін, Наришкін, Патрушев, Шойгу та Кирієнко максимально будуть тиснути на Україну у військовому плані для того, щоб мати вигідні переговорні позиції. У мене немає сумнівів, що після 20 січня ситуація суттєво зміниться,

– наголосив Клочок.

Керівник Центру пояснив, що зараз політика Байдена щодо України є "кульгавою". Його адміністрація зараз готує новий пакет військової допомоги Україні на 725 мільйонів доларів. Однак це не є великою сумою, порівняно з попередніми пакетами. США можуть не встигнути надати нашій країні загалом усю заплановану військову допомогу до завершення терміну Байдена через обмеження часу та логістичні труднощі.

Ба більше, політика Байдена була нерішучою щодо збільшення енергоресурсів на територію Європи для того, щоб її залежність від Росії була меншою.

Росія на цьому тлі бачить слабкість Америки, продовжує "кошмарити" Україну та досягати своїх цілей. Росіяни нічого не бояться,

– підкреслив Клочок.

Країна-агресорка має спроможності виготовляти велику кількість ракет. Росії в цьому також допомагає Північна Корея.

Керівник Центру зауважив, що зараз світ проявив свою слабкість щодо санкційної політики проти країни-агресорки. Через це вона не має факторів стримування.

Для мене ця атака – чергова констатація факту, що якщо заяви Трампа та Келлога про досягнення миру через силу будуть реалізовані, Росія так бити не буде. Чи справді це буде реалізовано? Залишилось чекати недовго,

– прокоментував він.

Нагадаймо, що внаслідок сьогоднішньої російської атаки була пошкоджена енергетична інфраструктура України, що призвело до аварійних відключень електроенергії у багатьох областях та містах. ППО вдалось збити 76 крилатих ракет, 3 керовані авіаційні ракети та 35 ударних БпЛА.