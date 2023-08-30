Жертви у Києві, пошкодження на Житомирщині: що відомо про масовану атаку на Україну 30 серпня

У ніч на 30 серпня росіяни масовано атакували Україну крилатими ракетами та "Шахедами". Майже всі ворожі цілі вдалося збити. Втім, не минулося без жертв, постраждалих і руйнувань.

Усе, що відомо про чергову терористичну атаку агресора, зокрема, наслідки ворожого обстрілу, розповідає 24 Канал.

До речі Уламки впали на заводі, загинули 2 молоді охоронці: усе, що відомо про удар по Києву 30 серпня

Окупанти вдарили "Шахедами" та ракетами

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі

Опівночі у Повітряних силах повідомили, що на Полтавщині загроза застосування ударних БпЛА. Вона швидко поширилися ще на частину регіонів нашої держави.

Уже о 00:40 Повітряні сили заявили, що перша група ворожих дронів перебуває в районі меж Сумської та Чернігівської областей, рухається у напрямку Києва. Друга – в районі меж Дніпропетровської та Миколаївської областей, прямує у напрямку Кропивницького.

У областях, де оголошена тривога, – залишайтеся в укриттях! Працює ППО,

– наголосили військові о 01:15.

Згодом додали, що група ворожих ударних безпілотників у районі стику Чернігівської, Київської областей та держкордону України з Білоруссю.

Уже близько 3 години ночі Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку на Одещині. Зазначили, що"Калібри" з Чорного моря рухаються у напрямку півдня області.

Близько 4 години ранку українські військові зазначили, що зафіксовано пуски крилатих ракет із Ту-95мс.

Майже всі ворожі цілі вдалося збити

Вранці командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що цієї ночі знищено майже всі ворожі цілі.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що всього було зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі:

28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з Каспію та району Енгельса;

16 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено всі 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей,

– повідомив Валерій Залужний.

У Повітряних силах розповіли, що по маршруту слідування ракет та дронів у низці областей працювала ППО. До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

Зауважимо, що відбої тривоги почалися о пів на 6 годину ранку.

Найпотужніша атака на Київ з весни: є жертви та постраждалі

В передостанню ніч літа була найпотужніша атака на столицю України за останні кілька місяців. Зокрема, знищено 20 повітряних цілей, що летіли на Київ.

Окупанти завдали комбінованого удару. Зокрема, запустили крилаті ракети й "Шахеди".

У КМВА констатували, що уламки ворожих цілей впали на нежитлові об'єкти в Шевченківському та Дарницькому районах столиці. Зокрема, у Шевченківському районі – на території підприємства.

Внаслідок падіння уламків в різних районах Києва загинуло дві людини. Ще три отримали поранення різного ступеня важкості. Потерпілим надана медична допомога, двох поранених госпіталізовано,

– зазначили в КМВА.

Важливо! Загинули два охоронці, яким було 26 та 36 років.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким жертв.

Міський голова Віталій Кличко писав, що Шевченківському районі медики госпіталізували постраждалу. 24-річна дівчина отримала різані рани від уламків скла.

Через ворожі удари спалахнули пожежі. Їх оперативно ліквідували працівники ДСНС. У пресслужбі також опублікували зведення щодо наслідків обстрілу:

Дарницький район. Було приборкано полум'я на даху ТЦ "Ашан" на вулиці Здолбунівській. Повідомлення до служби порятунку надійшло о 05:17. Пожежу було ліквідовано о 06:10. Вогонь поширився на загальну площу в 50 квадратних метрів.

Шевченківський район. Близько 05:15 одразу надійшло 4 виклики. Власне, йшлося, зокрема, про пожежу на території заводу, про який ми згадували вище. О 06:32 її було ліквідовано. Окрім того, було загоряння на відкритій місцевості площею 10 "квадратів" та – нежитлових забудовах.

Загалом на місцях подій працювало 97 рятувальників та 21 одиниця основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Пожежа на даху ТЦ "Ашан" / Фото ДСНС і голови Дарницької РМВА

На Київщині уламки ракет впали на будинки та кладовище

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов розповів, що правоохоронці вже фіксують наслідки російської атаки. В одному з районів внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки. Минулося без постраждалих.

Уламки виявили й на території місцевого кладовища. Там сталося займання, яке оперативно загасили працівники ДСНС.

В іншому населеному пункті через атаку "Шахедів" відбулось пошкодження двоповерхової будівлі. Завдяки своєчасному переходу сторожа в укриття вдалося уникнути жертв.

Загалом внаслідок падіння уламків ракет і дронів пошкоджено 6 приватних будинків. Є постраждалі.

Через займання оселі після потрапляння уламків опіки отримала 69-річна жінка. Незначні порізи також мають 43-річний та 49-річний чоловіки одного із домоволодінь,

– розповів Нєбитов.

На Київщині пошкоджено будинки: дивіться відео

Начальник поліції додав, що руйнувань зазнали і гаражні приміщення. Знищено два авто. Окрім того, через атаку агресора пошкоджено приватні садиби в ще в одному із районів Київщини. Зокрема, понівечено крівлю, вікна. Також сталось займання трав'яного настилу, яке рятувальникам вдалося оперативно локалізувати.

У ДСНС повідомили, що внаслідок масованої атаки ворога у ніч на 30 серпня в Фастівському та Бучанському районах Київщини виникли пожежі та руйнування житлових будинків, загоряння трав'яного настилу. Усі пожежі вже ліквідували. На місцях працювало 35 рятувальників та 8 одиниць спеціальної техніки.

Наслідки нічної атаки на Київщину / Фото з телеграму Нєбитова, ДСНС

На Житомирщині пошкоджено інфраструктурний об'єкт і залізничне полотно

Очільник Житомирської ОВА повідомив, що ворог атакував один з об'єктів інфраструктури області дронами-камікадзе.

Завдяки ефективній роботі підрозділів протиповітряної оборони частина повітряних цілей була збита. Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно,

– розповів Віталій Бунечко.

Додав, осередки загоряння, що виникли через ворожу атаку, оперативно ліквідували. Місце події обстежують правоохоронці. На щастя, без жертв і постраждалих.

На Одещині збили 8 ракет, Миколаївщині й Кіровоградщині – 5 "Шахедів"

У Силах оборони Півдня повідомили, що спочатку ворог застосував "Шахеди". 3 дрони збили над Миколаївщиною, ще 2 – над Кіровоградщиною.

Пізніше, з використанням стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря росіяни атакували ракетами повітряного базування.

8 ракет було знищено силами протиповітряної оборони та Морської охорони над морем на Одещині. Влучань та руйнувань не допущено,

– наголосили в Силах оборони.

На Черкащині теж відпрацювала ППО

Начальник Черкаської ОВА повідомив, що Сили ППО збили над областю російську ракету. Люди не постраждали. Руйнацій також немає, зауважив Ігор Табурець.