Жінку викопували з-під завалів: моторошний репортаж зі Змієва, де Росія розбомбила будинки
Зранку 8 січня російські окупанти обстріляли місто Зміїв Харківської області. Один з будинків ворог розгромив повністю. Там жило подружжя та ще одна жінка. Подружжя, на щастя, вдалося врятувати.
В ексклюзивному репортажі 24 Каналу розповіли, що 63-річна жінка зазнала поранень, несумісних із життям. Рятувальники викопували її з-під завалів.
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Зруйнований житловий будинок
Начальник рятувальної частини Ярослав Боровий зазначив, що о 7:18 на пункт зв'язку надійшла інформація про вибух. О 7:32 рятувальники прибули на місце руйнації житлового будинку, який був повністю зруйнований внаслідок ракетного обстрілу. У будинку перебували люди. Двох людей вдалося врятувати, а жінка загинула.
Прилетіло дуже багато землі на дах будинку. І ми викопували потерпілу з-під завалів,
– сказав він.
На місці працювало два відділення рятувальників. Також на допомогу приїхала АРЗ СП з технікою та особовим складом. За 3 години вони виконали свою роботу.
Росія розбомбила будинки у Змієві / Фото: Анна Черненко, 24 Канал
Відкрили кримінальне провадження
Речниця поліції Харківської області Олена Баранник зауважила, що на місці влучання у житловий будинок було зафіксовано величезну вирву. На місці працюють слідчі, криміналісти, вибухотехніки для встановлення типів снарядів, якими було обстріляно цей район.
Було пошкоджено житлові будинки. У деяких будинках обвалився дах. Один з будинків повністю зруйнований, саме там перебували постраждалі люди.
Один чоловік у сусідньому будинку. У нього була гостра реакція на стрес. Трьох людей з-під завалів діставали. Місцеві мешканці допомагали рятувальникам. Поліцейські вилучили двох людей: чоловіка та жінку. Вони, на щастя, живі. 63-річна жінка отримала поранення. Її затиснуло, вона отримала поранення, несумісні з життям,
– повідомила речниця.
Зараз тривають роботи з документування злочинів Росії. Було відкрито кримінальне провадження за ч. 1, 2 ст. 438 КК України за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Масована атака по Україні 8 січня: головне
- Росія ввечері підняла Ту-95МС, які можуть атакувати ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Вже вдосвіта 8 січня ворог здійснив пуски ракет. Окрім того, росіяни також запустили ракети з літаків Ту-22м3. Вибухи пролунали у Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Хмельницькому, Харкові.
- Також ворог підіймав чотири МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Також були зафіксовані пуски аеробалістичних ракет типу "Кинджал". У Повітряних силах ЗСУ заявили, що ці ракети окупанти спрямували на Кривий Ріг, Дніпро та Київ.
- Крім того, ввечері 7 січня окупанти випустили дрони-камікадзе типу "Шахед" по Одеській області. Влада регіону повідомляла, що працює ППО.