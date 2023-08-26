"Це тільки початок": у Повітряних силах прокоментували атаки дронів на Москву

У Росії "гучно" святкували День прапора та День Незалежності України. Окупанти повідомляли про "візити" безпілотників.

Мер Мокви Сергій Собянін бідкався, що 23 та 24 серпня по місту запускали безпілотники. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону тим часом обіцяє, що ці атаки ставатимуть частиною російської буденності.

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"Далі буде"

Новини про атаки безпілотників на Москву вже припинили дивувати: настільки часто там щось "палає". Росіяни не матимуть інших шансів, як змиритися з цією новою реальністю, вважає Юрій Ігнат.

Я впевнений, що Сили оборони матимуть більше засобів для того, аби Росії робилося дедалі тривожніше і небезпечніше,

– наголосив речник.

За його словами, Росія отримала те, що повинна була отримати – повітряні тривоги. Це тільки початок. Жителі країни-агресорки мусять відчути на собі, те що вже більше року переживають українці.

В України будуть F-16