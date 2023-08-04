Жодних ілюзій: у ГУР та Повітряних силах розповіли, чи Росія повторить ракетний терор цієї зими

Росія може повторити масовані атаки на українську енергетичну структуру. У розвідці кажуть, що окупанти вже розпочали підготовку до них. А у Повітряних силах пояснили, чим саме Росія планує бити по Україні.

Окупанти робили все, аби змусити українців постійно сидіти в укриттях та марнувати сірники. В українській розвідці не сумніваються, що цієї осені Росія знову спробує "загасити" світло над Україною.

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Росіяни готуються до повторних атак

Російська розвідка вже зараз підшукує енергетичні об’єкти, які вона планує атакувати восени та взимку. Про це зазначив представник ГУР Вадим Скібіцький в інтерв'ю Civilmedia.

За його словами, окупанти мають намір повторити минулорічну операцію з деморалізації українського суспільства. Вони сподіваються спричинити нову хвилю еміграції громадян, які залишаться без світла та тепла.

Однак, переконує розвідник, українська розвідка тим часом теж не спить. Вона готується запобігти спробам ворога атакувати українську енергетичну мережу.

Ми знаємо про ці плани ворога і вже влітку готуємося до зими,

– запевнив Скібіцький.

Минулорічного ракетного терору не буде

У Повітряних силах також не мають сумнівів у пристрасті Росії до терору, а тому й собі готуються до масованих атак.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що цьогорічні осінні та зимові атаки по Україні матимуть дещо інший сценарій. Окупанти передусім зроблять акцент на ударах дронами-камікадзе, а ось бити по Україні ракетами так само потужно, як минулого року вони вже не зможуть.

За словами Ігната, з вересня 2022 року по березень 2023 силами ППО було збито приблизно 750 ракет "Калібрів", "Х-101" та "Х-555".

Втім, наразі у росіян немає такої кількості цих ракет, а також і можливості поновити їх запас.

Тому, вочевидь, Росія зосередиться на виробництві ударних безпілотників. Їх і дешевше, і простіше виготовляти.

Щоправда, і до ракет слід бути готовим, вважає Ігнат. Адже окупанти теж неодмінно збільшуватимуть їх виробництво. Їхні виробничі потужності дозволяють виготовляти по 100 ракет різних типів на місяць.

Тож основне завдання України – посилити своє ППО з допомогою міжнародних партнерів, додав речник.

Ворог активно виробляє ударні безпілотники