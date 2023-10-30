Маємо інформацію про те, що саме будуть атакувати взимку, – Зеленський розкрив наміри росіян

Російська армія вже визначала для себе об'єкти, які вона прагне атакувати взимку. Зокрема, інформація про такі наміри вже стала відомо українським спецслужбам.

Про це розповів Володимир Зеленський під час розмови із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Він також зазначив, що вже розробляються шляхи протидії цим атакам, передає 24 Канал.

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Зеленський назвав пріоритетні цілі окупантів взимку

Глава держави наголосив, що українська влада має інформацію від нашої розвідки щодо того, що Росія готується робити взимку. Зокрема, це стосується того, що саме вони збираються атакувати.

Дуже конкретні деталі про те, як вони хочуть атакувати нашу енергосистему,

– сказав президент.

Зеленський сказав, що наразі українська влада має захистити енергооб'єкти. Це потрібно для того, щоб забезпечити нормальне життя українців.

Глава держави також згадав про зустріч радників на саміті Формули миру на Мальті. Він подякував Рютте та його раднику Джеффері ван Льовену за доєднання до цієї зустрічі.

Зустріч Формули миру відбулася на Мальті