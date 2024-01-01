Бойова робота тривала 11 годин, ворог запустив 122 "Шахеди": усе, що відомо про нічну атаку

Росія вночі проти 1 січня масовано атакували Україну. Ворог запустив понад сотню "Шахедів", частину з яких збили сили протиповітряної оборони.

У новорічну ніч Росія масовано атакувала Україну дронами-камікадзе. Усе, що відомо про атаку, наслідки та постраждалих – читайте у тексті 24 Каналу.

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Одеса була під масованою атакою

Тривогу у Одеській області оголосили пізно ввечері 31 грудня 2023 року. Вона тривала декілька годин. Приблизно о 1 ночі повідомили про перші вибухи. Трохи згодом у Одеській обласній військовій адміністрації розповіли деталі атаки.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що, на жаль, внаслідок ворожого обстрілу загинув 15-річний підліток. Він додав, що є влучання уламків збитих російських дронів-камікадзе. У різних районах міста спалахнули пожежі. Там працювали екстрені служби.

Серед мешканців пошкоджених будинків є поранені. Трьох людей госпіталізували.

Наслідки атаки "Шахедів" на Одещині / Фото ДСНС

Сили оборони поділились кадрами із перших хвилин атаки на Одещину.

Перші хвилини після удару по Одещині / Сили оборони Півдня

На Дніпропетровщині знищували "Шахеди"

Під прицілом ворога опинилась також і Дніпропетровщина. У обласній військовій адміністрації розповіли, що там оборонці неба знищили 5 дронів-камікадзе.

Їх збивали у Дніпровському, Синельниківському, Новомосковському та Кам'янському районах. Водночас без влучань не обійшлося.

У Дніпрі ворожий БпЛА поцілив по одному з підприємств. Там сталося займання. Протягом години пожежники приборкали вогонь,

– додав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У П'ятихатській громаді Кам'янського району 1500 родин залишалися без світла через безпілотник окупантів, який зачепився за лінію електропередач. Енергетики відреагували оперативно, тож їх вже підключили до мережі.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини / Фото Дніпропетровської ОВА

Є два влучання у Львові

Цього разу дрони долетіли аж до Заходу. У Львові є два влучання у будівлі, які є об'єктами національної пам'яті. Відомо, що спочатку пролунали вибухи, а потім надійшла інформація про пожежу у музеї Шухевича у Білогорщі. Львів атакували 4 дрони-камікадзе. Їх усі знищили.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. А дещо згодом міський голова Львова Андрій Садовий додав, що музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Білогорщі повністю знищено.

У Дублянах впали уламки "Шахеда". Відомо, що внаслідок цього спалахнув дах гуртожитку. На місці працювали пожежники.

Наслідки прильотів у Львові / Фото ДСНС, Максима Козицького та Андрія Садового

Бойова робота на Півдні тривала 11 годин

Сили оборони Півдня повідомили, що бойова робота зі збиття "Шахедів" тривала 11 годин. Вдалося знищити 51 БпЛА. Зокрема, 28 – на Одещині, 14 – на Миколаївщині, 5 – на Вінниччині, 2 – на Дніпропетровщині та по одному на Херсонщині та Кіровоградщині.

Загалом, ворог запустив по території України 122 "Шахеди". 96 Росія застосувала до півночі, а ще 26 – після. Загалом, сили протиповітряної оборони знищили 87 ударних дронів.

У Повітряних силах наголосили, що ця кількість дронів – рекордна. Також ворог вдарив 4 зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з тимчасово окупованих Херсонської та Запорізької областей.