Ціль окупантів – оточення міста: військовий оглядач пояснив, що відбувається біля Авдіївки

Окупанти продовжують наступати на Авдіївському напрямку. Вони зазнають великих втрат, але продовжують свої атаки.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що ситуація під Авдіївкою стабільно важка. Окупанти мають мінімальні просування вперед.

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Що відбувається біля Авдіївки

Як наголосив Попович, зараз головна ціль окупантів – перехопити важливу дорогу, по якій відбувається постачання ресурсів для українських захисників в Авдіївці. Росіяни потроху туди "підповзають".

Були підрахунки, що вони просунулися там десь на 1 – 2 кілометри. Вони наблизилися до дороги і створили передумови, щоб взяти її під вогневий контроль. Росіяни зазнали там величезних втрат. Але, звісно, на втрати вони не зважають,

– сказав Попович.

Основний план окупантів – оточити місто. Зараз ситуація там доволі небезпечна. Хоча просувають вони повільно та зазнають дійсно великих втрат.

Відомо, що у них були спроби просунутися в саме місто. Інколи вони заходять до приватного сектора Авдіївки. Також були спротив просунутися через Авдіївський коксохім, але, судячи з усього, їм не вдалося це зробити.

Ситуація на фронті: коротко