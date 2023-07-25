Російські війська вимушено відійшли з позицій в районі Андріївки, – Генштаб

Східні напрямки є одними з найгарячіших на всій лінії бойових дій. Зокрема, запеклі бої тривали упродовж останнього часу під Андріївкою, що на Бахмутському напрямку. Однак Збройним Силам уже вдалось вибити окупантів з позицій на цій ділянці фронту.

Речник Генерального штабу ЗСУ України Андрій Ковальов в ефірі національного телемарафону розповів про успіхи наших бійців в районі Андріївки на Бахмутському напрямку. Про це інформує 24 Канал.

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Просування під Бахмутом

Як повідомив спікер, українські війська ведуть наступальні операції північніше та південніше міста Бахмута та змусили ворога тікати з позицій під Андріївкою.

У ході ведення Силами оборони наступально-штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі Андріївки,

– констатував Ковальов.

Де розташована Андріївка: шукайте на карті від DeepState

Окрім того, Ковальов зазначив, що росіяни намагалися наступати в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки. Це Куп'янський та Лиманський напрямки. Важливо, що успіху загарбники не мали.

Зверніть увагу! Загалом наступальна операція ЗСУ триває на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Наші захисники закріплюються на захоплених рубежах та ведуть контрбатарейну боротьбу.

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Ситуація на полі бою