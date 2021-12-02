Багато громадян Росії хотіли б жити в такій країні, як Україна, – Нуланд

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд закликала Україну і надалі працювати задля створення справедливої демократичної держави. Також вона наголосила, що багато росіян були б не проти жити в такій країні, як Україна.

Про це чиновниця розповіла під час свого виступу на Київському безпековому форумі. Нуланд зауважила: якщо Росія і надалі діятиме агресивно, то США обов'язково відреагують на це жорсткими санкціями.

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Україна має надалі працювати над створенням справжньої демократії

За словами Нуланд, якщо економічні санкції введуть, то вони будуть безпрецедентними – такими, яких не було в минулому.

Для нас дуже важливо, щоб Україна і надалі працювала над створенням справедливої, демократичної країни. Я б хотіла сказати, що багато росіян хотіли б жити в такій країні, як у вас,

– сказала Нуланд.

США, запевнила заступниця Блінкена, завжди підтримуватимуть Київ у прагненні миру та забезпеченні територіальної цілісності. У Вашингтоні, каже Нуланд, бачать, як Україна важко працює над відстоюванням своєї незалежності.

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