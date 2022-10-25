Загрозу повністю не знято: Арестович розповів про ситуацію в Бахмуті

На Бахмутському напрямку залишається складна ситуація. Але українські військові продовжують відганяти ворога з окупованої території.

Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, Збройні Сили України зараз перебувають на вигідних позиціях.

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Яка нині ситуація у Бахмуті

Як заявив Арестович, на Бахмутському напрямку наші війська відсунули деякі ділянки противника – до 2 кілометрів. Втім, ще є загроза:

Повністю загрозу не знято, але наші військові зайняли вигідні позиції,

– зазначив він.

Арестович наголосив, що на цьому напрямку перебувають мобілізовані окупанти, але вони не є угрупуванням. За його словами, угрупування – це професійні частини.

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