Основна ставка росіян на піхоту: ЗСУ про бої на Бахмутському напрямку

Бахмутський напрямок залишається одним з гарячіших на фронті. І хоча місто Бахмут повністю зруйноване російськими окупантами, вони продовжують концентрувати там свої сили.

Начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо сказав 24 Каналу, що ворог дуже обережно використовує військову техніку, адже він втратив велику її кількість в боя на Куп'янському та Авдіївському напрямках.

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ЗСУ дає відповідь

Через великий дефіцит техніки окупанти акцентують на своїй піхоті. Вони зараз кидають бійців у штурми, як і під час Другої світової війни.

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Основна ставка росіян на піхоту. А за хорошої погоди вони застосовують ударні безпілотні комплекси,

– зауважив він.

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Водночас на півночі від Бахмута – у Берхівці та Ягідному – Збройні Сили України перебувають в активній обороні, відбивають атаки ворога та покращують свої позиції, якщо мають таку можливість.

На півдні від Бахмута – у Кліщіївці, Курдюмівці, Андріївці та Озарянівці ворог має мету відбити позиції, які він мав ще під час штурму Бахмута. Але він вже їх не поверне.

На цьому напрямку росіяни докладають зусиль, щоб стримати просування українських сил. Також вони намагаються частково атакувати, але ЗСУ завдяки активній обороні можуть дати їм відповідь.

"У деяких місцях Сили оборони можуть покращувати своє тактичне положення, а в деяких – переходити до атакувальних дій", – наголосив Володимир Фітьо.

Бахмутський напрямок: важливе

За повідомленням Генштабу від 26 жовтня, українські сили на Бахмутському напрямку за добу відбили 10 атак окупантів поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни повідомляли про просування ЗСУ поблизу Бахмута. Їм вдалося відкинути росіян через залізницю північніше Кліщіївки.

Водночас українські захисники намагаються наступати у напрямку траси Бахмут – Горлівка. Саме вона є головним логістичним шляхом ворога, по якому здійснюється постачання в Бахмут. Сили оборони наступають на цій ділянці, проте ворог зосередив сили поблизу Кліщіївки, що значно ускладнює ситуацію на цьому напрямку.