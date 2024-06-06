Баланс цієї війни зміщується у бік України: що на це вказує

Нині відбуваються кроки, зустрічі та переговори не на користь Кремля. Баланс війни зміщується у бік України.

Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що очікування зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена, а також підписання безпекової угоди між країнами – важлива історія. Москва тим часом намагається відреагувати на те, що з України зняли заборону на використання деякої західної зброї по території Росії.

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Як росіяни можуть "відповісти" на удари західною зброєю

"Заява про те, що буде "асиметрична відповідь", що Росія передаватиме далекобійну зброю певним третім країнам, найімовірніше, мають на думці єменських хуситів. Очевидно, їх озброюватимуть для того, щоб ті завдавали ударів по певних важливих об'єктах Сполучених Штатів Америки", – сказав Яковенко.

Росію не запросили до Франції

Країну-агресорку тим часом не запросили на 80-ту річницю висадки союзників у Нормандії. Водночас туди запросили Україну. Російський опозиційний журналіст переконаний, що це очікувана демонстративна зневага Росією.

Черговий такий ляпас Путіну – досить акуратний з боку Франції як країни-організаторки цієї річниці відкриття другого фронту,

– додав Ігор Яковенко.

Візит Зеленського до Франції