13:30
18 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
22°C 11°C
  • субота
    22°C 13°C
  • неділя
    19°C 12°C
  • понеділок
    20°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російські вуду. Отряд імені Путіна
Вєсті Кремля
22:20, 17 травня
Вєсті.UA. Нечиста сила без вишиванки. Невинний Луценко
Вєсті.UA
20:48, 17 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Барієв розповів, що депортація кримських татар у 1944 році нагадує йому Голодомор

50 Читать новость на русском
Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв
Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв / 24 Канал

Якраз в період департації кримські татари харчувалися в основному кропивою, клевером, різні трави і вони намагалися придумати якісь страви з того всього, щоб якось прогодувати родину.

Про це повідомив член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв у прямому ефірі 24 Каналу.

Читайте також: Теперішні утиски кримських татар варто відносити до гібридної війни, – журналістка

За словами Барієва, якраз в період департації кримські татари харчувалися в основному кропивою, клевером, різні трави і вони намагалися придумати якісь страви з того всього, щоб якось прогодувати родину. 

Зрозуміло, що люди все одно помирали від голоду, а це дуже страшно,
– сказав член Меджлісу кримськотатарського народу.

Він також додав, що Меджліс разом з прокуратурою розслідували кримінальну справу щодо депортації кримських татар. І тоді, коли свідки давали покази, вони розповідали настільки неможливі для існування були тоді умови для них, а жінки, в яких помирали діти чи рідні говорили, що не могли навіть поховати тіла.

Наразі ситуація, звичайно, інша. Кримських татар від страшних подій Голодомору 1932-33 років рятує те, що тепер ми живемо в інший період і зараз ці люди можуть самі заробити собі на життя і на продукти харчування,
– зазначив Барієв.

Нагадаємо, що життя 191 тисячі кримських татар зруйнувала радянська влада під час депортації народу у 1944 році. 46% із них загинули під час примусового відселення. А Володимир Гройсман заявив, що депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар. Протягом року до завершення війни від голоду, хвороб та виснаження загинуло понад 30 тисяч людей.

Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Голодомор Історія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
74 роки по тому: як життя кримських татар перетворилося на пекло
сьогодні, 13:10 74 роки по тому: як життя кримських татар перетворилося на пекло
Настя Сукач 507
Лист Путіну та взяття на поруки: як Савченко залишили за ґратами
сьогодні, 12:00 Лист Путіну та взяття на поруки: як Савченко залишили за ґратами
Наталія Лебідь 991
Що таке розкіш: тест-драйв двох Rolls Royce від Авто 24
сьогодні, 08:00 Що таке розкіш: тест-драйв двох Rolls Royce від Авто 24
День музеїв: топ-10 музеїв України, які вас точно вразять
сьогодні, 10:03 День музеїв: топ-10 музеїв України, які вас точно вразять
Анастасія Ковач-Петрушенко 484
Кримські татари та українці: хроніка російських репресій
сьогодні, 09:30 Кримські татари та українці: хроніка російських репресій
Євгенія Мазур 2
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук