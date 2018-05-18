Барієв розповів, що депортація кримських татар у 1944 році нагадує йому Голодомор

Якраз в період департації кримські татари харчувалися в основному кропивою, клевером, різні трави і вони намагалися придумати якісь страви з того всього, щоб якось прогодувати родину.

Про це повідомив член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв у прямому ефірі 24 Каналу.

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За словами Барієва, якраз в період департації кримські татари харчувалися в основному кропивою, клевером, різні трави і вони намагалися придумати якісь страви з того всього, щоб якось прогодувати родину.

Зрозуміло, що люди все одно помирали від голоду, а це дуже страшно,

– сказав член Меджлісу кримськотатарського народу.

Він також додав, що Меджліс разом з прокуратурою розслідували кримінальну справу щодо депортації кримських татар. І тоді, коли свідки давали покази, вони розповідали настільки неможливі для існування були тоді умови для них, а жінки, в яких помирали діти чи рідні говорили, що не могли навіть поховати тіла.

Наразі ситуація, звичайно, інша. Кримських татар від страшних подій Голодомору 1932-33 років рятує те, що тепер ми живемо в інший період і зараз ці люди можуть самі заробити собі на життя і на продукти харчування,

– зазначив Барієв.

Нагадаємо, що життя 191 тисячі кримських татар зруйнувала радянська влада під час депортації народу у 1944 році. 46% із них загинули під час примусового відселення. А Володимир Гройсман заявив, що депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар. Протягом року до завершення війни від голоду, хвороб та виснаження загинуло понад 30 тисяч людей.