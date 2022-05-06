Батькам "зниклого" моряка з "Москви" цинічно заявили, що крейсер не брав участь у "спецоперації"
Джерело:meduza
У листі від військової прокуратури Чорноморського флоту Росії зазначили, що крейсер "Москва" не входив до територіальних вод України.
Військова прокуратура Чорноморського флоту також заявляє, що крейсер "не був включений до переліку військових з'єднань та частин, що залучаються до участі у спеціальній військовій операції".
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Доказ у вигляді скану листа опублікував Дмитро Шкребець, який є батьком солдата-строковика Єгора Шкребця. Хлопець проходив службу на "Москві", а тепер оголошений зниклим безвісти. Також цей документ оприлюднив розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.
Оприлюднений лист / Фото Дмитра Шкребеця
Крім того, прокуратура розповіла батьку, що син не повернувся у військову частину. Це сталося після того, як "надзвичайні обставини" призвели до потоплення корабля. При цьому стверджують, що крейсер нібито "не брав участі у спеціальній військовій операції".
Що насправді сталося з крейсером "Москва"
- 13 квітня з'явилося повідомлення про пожежу на крейсері "Москва" – це судно атакувало острів Зміїний.
- У ЗСУ підтвердили, що крейсер загорівся завдяки використанню української протикорабельної ракети "Нептун".
- "Москва" стала найдорожчою технікою Росії, яку ЗСУ знищували від початку повномасштабної війни.
- Росії довелося визнати, що крейсер "Москва" пішов під воду. Проте звинуватили вони у цьому погані погодні умови.
- Згодом у мережі показали, як палав і тонув крейсер "Москва".
- Флагман чорноморського флоту держави-агресорки міг втратити щонайменше половину екіпажу. Такий висновок зробив військовий аналітик Саттон на підставі супутникових знімків з плацу, на якому вишикувався особовий склад крейсера, та відеозапису, опублікованого російським міноборони.
- Коли українські війська потопили крейсер "Москва", там перебували 510 членів екіпажу. Росія каже, що жодного загиблого не було, проте багато матросів досі є "зниклими безвісти".
- Керівництво Росії відправило до місця, де затонув крейсер "Москва", рятувальний корабель. 110-річне судно "Комуна" використають для того, щоб дістати з-під води важливі документи та залишки озброєння.
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