Батькам "зниклого" моряка з "Москви" цинічно заявили, що крейсер не брав участь у "спецоперації"

У листі від військової прокуратури Чорноморського флоту Росії зазначили, що крейсер "Москва" не входив до територіальних вод України.

Військова прокуратура Чорноморського флоту також заявляє, що крейсер "не був включений до переліку військових з'єднань та частин, що залучаються до участі у спеціальній військовій операції".

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Доказ у вигляді скану листа опублікував Дмитро Шкребець, який є батьком солдата-строковика Єгора Шкребця. Хлопець проходив службу на "Москві", а тепер оголошений зниклим безвісти. Також цей документ оприлюднив розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.



Оприлюднений лист / Фото Дмитра Шкребеця

Крім того, прокуратура розповіла батьку, що син не повернувся у військову частину. Це сталося після того, як "надзвичайні обставини" призвели до потоплення корабля. При цьому стверджують, що крейсер нібито "не брав участі у спеціальній військовій операції".

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