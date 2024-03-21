У Бєлгороді боролися із нечистю: окупанти вже традиційно "збили" 10 "Вампірів"

На території країни-агресорки вкотре день почався із гарячого ранку. Поки окупанти були зайняті терором української столиці, у їхньому Бєлгороді гриміло і вибухало.

Прикордонний Бєлгород знову опинився під обстрілом із зенітних установок. Про це заявила російська влада.

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На прицілі у "нечисті"

Десь після 07:00 ранку прокинувся губернатор Бєлгородської області Гладков і повідомив про ракетну небезпеку для регіону, порадивши, як зазвичай, місцевим ховатися у ванній, коридорі чи туалеті.

Тривога тривала усього 20 хвилин. Втім, за цей час у місті пролунало кілька вибухів. Російські телеграм-канали вже поширили наслідки ранкової атаки. Так, на опублікованих кадрах зафіксовані пошкодження будівель у кількох районах Бєлгорода. Зокрема, шибки повибивало в "Бєлгород Арені".

Де "приземлилися" уламки снарядів у Бєлгороді / Фото соцмережі

Тим часом у міноборони Росії заявили, що над Бєлгородською областю знищили 10 снарядів з ракетної установки залпового вогню Vampire.

Увагу привертає той факт, що російська "пе-ве-о" неодноразово збиває саме 10 снарядів. Так, було, наприклад, 19 та 18 березня.

Вибухи у Росії: що відомо

У ніч проти 20 березня авіабаза Енгельс зазнала атаки дронів. Ймовірно, це були БпЛА "Лютий", які мають дальність польоту до 1000 кілометрів.

За даними джерел 24 Каналу у спецслужбах, за вибухами на Енгельсі стоїть ГУР.

На авіабазі в Енгельсі базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, які ворог використовує для завдання ракетних ударів по Україні.

Супутникові знімки свідчать, що за день до удару на авіабазі перебувало 11 стратегічних бомбардувальників.

У британській розвідці зазначили, що Росія, аби захистити свої повітряні сили і флот від значних втрат, вдається до прийомів маскування. Зокрема, вона розміщує на аеродромах манекени літаків. Втім, у Міноборони Британії кажуть, що маскування не рятує ворожу авіацію та флот від українських ударів.