Путіну байдуже, а на військових це вплинуло: яке ставлення в Росії до "бавовни" на аеродромах

"Бавовна" на аеродромах Путіна ймовірна ніяк не зачепила Путіна, який узагалі живе в паралельній реальності. А ось на військових це могло вплинути, розкрилась чергова правда про російську армію.

Таку думку 24 каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. Раніше повідомлялось про те, що Росія перекидає літаки на різні аеродроми.

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Виженемо російську авіацію в Сибір

Шейтельман розповів, якщо ми змогли вдарити по 3 аеродромах фактично одночасно, то значить у нас є можливості й далі бити по цих аеродромах. Тому ми цілком спроможні вигнати всю російську авіацію в Сибір. Нехай запускає свої ракети з території над Байкалом.

Це буде великим досягнення, бо чому вони над Каспійським морем стріляють. Між іншим, вони вже вбили 1500 тюленів у Каспійському морі, оскільки ракети робили криворукі росіяни, й 10% ракет падає в море. У результаті гинуть тюлені,

– зазначив політтехнолог.

Вплив на Путіна

Він продовжив, що, схоже, "бавовна" на аеродромах Росії не вплинула на Путіна, бо на нього у принципі вже ніщо вплинути не може. Він живе в паралельній реальності, звідки розповідає, що "в нього все йде за планом і він захоплює території". Він говорить абищо, і слухати його, насправді, вже неможливо.

"У нього своє життя, свої справи, йому взагалі вся ця війна не дуже цікава. Ви ж бачили як він викреслював території? Він говорив: "Подивіться, ми завоювали території", а потім узяв ручку і почав викреслювати, зокрема, Ізюм, Лиман, Херсон. Мовляв, нові території, а ці вже старі", – зауважив Шейтельман.

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Вплив на військових

За його словами, набагато більший вплив "бавовна" на аеродромах" має на військових. Їм тепер просто страшно, але не тому, що вони можуть померти, а тому що про них можуть дізнатись ще одну правду. Бо насправді вони вміють тільки красти й удавати, що вони все знають, а про честь "російського офіцера" взагалі можна забути після Бучі.

Раптом з'ясувалось, що в них немає ППО. Їхні стратегічні ядерні бомбардувальники стоять просто так. Хтось з російських політологів узагалі сказав: "Ви уявляєте, вони вдарили по наших беззахисних стратегічних бомбардувальниках". Нам смішно, а військовим дуже страшно, що їхні стратегічні бомбардувальники виявились беззахисними,

– наголосив політтехнолог.

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