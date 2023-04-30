Одна з ланок початку нашого контрнаступу, – політолог про "бавовну" на нафтобазі в Криму

Пожежа внаслідок "бавовни", яка трапилась 29 квітня у Севастополі, справила незабутнє враження на росіян. Зокрема, терорист Ігор Гіркін прокоментував цю подію фразою "херсонський сором".

Гіркін не може забути історію з Херсоном, тому що це єдиний обласний центр, який окупантам вдалося захопити на початку війни, а потім, традиційно для них, довелося звідти тікати. Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній.

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Для відновлення потрібно 2 – 3 місяці

Він зауважив, що у росіян дуже погані передчуття стосовно контрнаступу ЗСУ.

Гіркін розуміє, що означає знищення великого паливного нафтосховища в Севастополі. Адже Крим є головною логістичною базою, яка зокрема підтримує південне угруповання окупантів на Півдні України,

– пояснив політолог.

Гіркін усвідомлює, що це є одна з ланок в ланцюгу початку контрнаступу.

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"Якщо на нафтобазі в Севастополі було знищено 40 тисяч тонн палива, можна вважати, що це приблизно 11 ешелонів. І тепер такий об'єм палива потрібно завезти до Криму, щоб поповнити резерв. А це може зайняти 2 – 3 місяці", – підкреслив Тарас Загородній.

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Вранці 29 квітня тимчасово окупованому Севастополі у Козачій бухті пролунав потужний вибух. Пізніше стало відомо, що після влучання виникла пожежа на нафтобазі.

Вогонь палав на площі майже 1 тисяча квадратних метрів. А стовп диму піднявся на сотні метрів, і видно його було в усіх районах Севастополю.

Стало відомо, що Козача бухта розташована поряд зі стоянкою бойових кораблів у Севастопольській бухті. І запаси палива на згорілій нафтобазі призначалися саме для бойового флоту росіян.

За повідомленням "губернатора" тимчасово окупованого Севастополя Міхаїла Развожаєва, внаслідок атаки БпЛА було пошкоджено 4 цистерни з пальним. За його словами, пожежа жодним чином не вплине на ситуацію з постачанням пального до Севастополя. А резерви, що згоріли не призначались для його постачання на автозаправні станції. Тому можна припустити, що знищене пальне було розташоване на військовому об'єкті.

У командуванні ЗСУ розповіли, що після потужної "бавовни" в Севастополі почали поширюватись панічні настрої щодо неспроможності російської ППО захистити військові об'єкти. Також російські військовослужбовці почали подавати рапорти на відпустку. Причому провести її вони бажають не в тимчасово окупованому Криму, а на території континентальної Росії.