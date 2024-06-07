Байден оголосив про новий пакет зброї для України на 225 мільйони доларів: що туди увійде

Пакет містить боєприпаси для HIMARS і ракети для ППО Hawk. Зброєю можна бити по території Росії.

Про пакет допомоги Байден оголосив під час зустрічі з Зеленським у Парижі. Світові лідери відзначають день висадки союзників у Нормандії.

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Що відомо про нову допомогу від США

Президент Байден і президент Зеленський щойно розпочали свою зустріч тут, у Парижі, разом з міністрами оборони Остіном і Блінкеном. Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні у розмірі 225 мільйонів доларів, за що Зеленський подякував йому,

– сказано в дописі кореспондентки CNN.

Спершу не було офіційних даних, що саме увійде в новий пакет.

АР повідомило, що мова про:

боєприпаси для HIMARS;

ракети для систем ППО HAWK;

зенітні ракети Stinger;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

155-міліметрові гаубиці;

бронетехніку;

трейлери;

патрульні катери; матеріали для підриву;

запасні частини та обладнання.

Про те, що Байден може оголосити новий пакет допомоги, раніше говорили джерела AP 6 червня. Україна може використовувати зброю, щоб завдати ударів по Росії. Передбачається, що таким чином наша держава зможе захистити Харків і область.

Також Байден уперше публічно вибачився за затримку з постачанням зброї, унаслідок чого Росія змогла здобути перевагу на полі бою. Раніше офіційні особи США кілька разів визнавали, що наступ росіян на Харківщині став можливим саме через зволікання Америки та чвари між двома партіями.

Я вже оголошував про шість пакетів значного фінансування. Сьогодні я виділяю додатковий пакет. $225 мільйонів на відновлення електромереж. Ми ніколи не залишимо вас,

– цитують Байдена кореспонденти Укрінформу.

У Пентагоні офіційно перелічили, що увійде в допомогу

Пакет включає:

ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;

зенітні ракети Stinger;

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-міліметрові гаубиці;

155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські снаряди;

81-міліметрові мінометні міни;

бронетранспортери М113;

причепи для перевезення важкого обладнання;

берегові та річкові патрульні катери;

ракети TOW;

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

боєприпаси для стрілецької зброї;

боєприпаси для підриву;

прилади нічного бачення;

запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

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Візит Зеленського до Франції

6 червня світ відзначає річницю відкриття другого фронту в Європі проти нацистської Німеччини. У Францію завітала низка світових лідерів. І це гарна нагода, щоб виголосити важливі заяви та провести переговори.

Еммануель Макрон оголосив, що Україна може отримати літаки Mirage. А також що Франція підготує бригаду для ЗСУ. Та поки не йдеться про іноземних військових на території нашої держави.