Байден і Путін поговорять про Україну – Білий дім підтвердив

Президент США Джо Байден та глава Кремля Володимир Путін поспілкуються у форматі відеозвязку 7 грудня. Про це стало відомо вдень 4 числа.

Дещо згодом Білий дім підтвердив і теми розмови глав держав. І, як звучало у прогнозах ЗМІ та фахівців, ситуація навколо України там теж фігурує.

Цього ж дня Погодили дату: Путін і Байден зідзвоняться 7 грудня

Білий дім підтвердив, що 7 грудня Байден говоритиме з Путіним про Україну

Речниця Білого дому Джен Псакі опублікувала на офіційному сайті установи заяву, у якій мовиться про зміст майбутніх переговорів президента Росії Володимира Путіна та президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена.

Розмова їхня, нагадаємо, запланована на 7 грудня, та відбудеться у форматі відеоконференції.

Як заявила Псакі, лідери країн обговорять низку тем у відносинах США та Росії, серед яких:

Стратегічна стабільність.

Кібербезпека.

Регіональні питання.

В крайньому пункті, вочевидь, мовиться передовсім про Україну, про що свідчать наступні слова речниці Білого дому:

Президент Байден наголосить на стурбованості США військовою діяльністю Росії на кордоні з Україною та підтвердить підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України.

Про інші країни у заяві Псакі не мовиться, що чітко показує особливу зацікавленість американської влади в обговоренні з Володимиром Путіним питання саме України.

Доречно нагадати:

А що відбувалося у Женеві під час перемовин Байдена та Путіна в червні 2021 – дивіться відео: