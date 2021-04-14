Байден відтягнув час для України, – Арестович про телефонну розмову президентів США та Росії

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і очільник Росії Володимир Путін поговорили телефоном. Для України – наслідки такої розмови позитивні.
Джерело:24 канал
Адже так глава США вплинув на безпеку не лише України, а й загалом Європи та світу. Таку думку в ефірі програми "Що це було" висловив спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.
До теми Провести зустріч Байдена й Путіна готові 3 держави, – ЗМІ
За його словами, Байден зробив дуже вдалий крок. Зокрема своїм телефонним дзвінком він виграв час для України.
Путін боїться, що зустріч з Байденом може не відбутись
Також цим вчинком президент США взяв Путіна під контроль. Адже людина, яка отримала бажану зустріч і можливість домовитись щодо певних питань, не робитиме наступні місяці необережні кроки. Вона боятиметься, що зустріч може скасуватись.
Тоді він буде не просто порушником світової безпеки, а порушником особистої угоди з Байденом,
– зазначив Арестович.
Він наголосив, що очільник Кремля не зможе порушити домовленості. "В Кремлі за останні роки всією своєю поведінкою довели, що, попри авантюру з Кримом, вони раціональні істоти", – сказав Арестович.
Що відомо про телефонну розмову Путіна і Байдена
- Телефонна розмова очільників держав відбулась 13 квітня 2021 року.
- Лідер США закликав Росію знизити напруженість у відносинах з Києвом та запевнив у підтримці Штатів щодо України.
- Також Байден запропонував особисто зустрітись з Путіним на нейтральній території.
- За інформацією зі ЗМІ, бути майданчиком для зустрічі зголосились 3 держави.