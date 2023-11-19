Старі досвідчені дипломати: яких наслідків чекати від приязної зустріч Байдена та Сі

Продуктивні перемовини американського та китайського лідерів дають обережні підстави для оптимізму. Сторони задекларували своє прагнення до невикористання військової сили у своїй конкуренції.

Такою думкою із 24 Каналом поділився політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. Він зазначив, що медійний образ зустрічі був наслідком вмілої гри двох політиків, хоча в цілому вона пройшла позитивно.

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Наслідки зустрічі Байдена та Сі

Образ перемовин, які транслювали назовні очільники двох країн, був досить сентиментальним і доброзичливим. Так, Байден показав Сі стару фотографію з його перебування у США 28-річної давнини, а китайський очільник на знак дружби погодився передати в оренду Сполученим Штатам кілька панд.

"Байден і Сі Цзіньпін – це літні люди та досвідчені дипломати. Всі ці демонстрації – це красиво, це важливо, це картинка, але вони достатньо прагматичні та цинічні для того, щоб в очній зустрічі говорити більш відверто", – переконаний політолог.

Кирило Сазонов про зустріч Байдена та Сі: дивіться відео

Зокрема, неприємний осад за підсумками цієї зустрічі лишився від підтвердження Байденом своїх слів про Сі Цзіньпіна як диктатора, а Китай – як країну, де влада не змінюється в демократичний спосіб.

"Найважливіше, що прозвучало й всім зрозуміло: "третьої світової війни" наразі не планується: її або не буде, або відсунули далеко за горизонт. Сі Цзіньпін сказав цікаву річ, що планета Земля достатньо велика для безконфліктного розвитку двох держав – і це показово. Ніякої Росії не має бути "за столом", лише 2 великі держави", – підкреслив Сазонов.

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