Байден має вищий рейтинг, ніж Трамп: дані перших соцопитувань у США

Джо Байден 25 квітня оголосив про намір балотуватися на пост президента США у 2020 році. Соціологи оперативно провели опитування і виявили, що він вже має вищий рейтинг, аніж чинний американський президент Дональд Трамп.

Який рейтинг у Байдена та Трампа

Представник демократичної партії (нагадаємо, Трамп – республіканець) і колишній віце-президент США, 76-річний Джо Байден випередив Дональда Трампа на 6% у першому соціологічному опитуванні. Його після заяви Байдена про намір балотуватися провели HarrisX, пише The Hill.

Читайте також: Директор ФБР попередив контррозвідку США про серйозну загрозу з боку Росії

Соціологи опитали 1000 зареєстрованих виборців. З них 43% підтримали Байдена, а от Трампа – 37%. Утім, чимало виборців вагаються – це 15%. І ще 5% навіть не розглядають ні Байдена, ні Трампа.

Враховуючи розмір похибки у 3,1%, соціологи зробили висновок, що стартовий рейтинг Джо Байдена наразі однозначно вищий, ніж поточний рейтинг Дональда Трампа.



Дані соцопитування, проведеного 25-26 квітня щодо підтримки Байдена та Трампа

Коротко про Джо Байдена

Народився 20 листопада 1942 року. Американець ірландського походження. Член "Демократичної партії". Обирався сенатором від штату Делавер з 1973 року, і поки не став віце-президентом за пропозицією новообраного у 2008 році президента Барака Обами. Юрист. Католик.

Щодо України: висловлював неодноразово підтримку та бажав наснаги у протистоянні з Росією. Відвідував Україну тричі. Був присутній на інавгурації Президента України Петра Порошенка. Противник ідеї про "особливий статус Донбасу". У 2018 році назвав екс-генпрокурора Віктора Шокіна "сучим сином" (той намагався розслідувати співпрацю сина Байдена з бізнес-колами України).

Також цікаво, що:

• Кандидатури на пост президента США від "Демократичної партії" висунули 18 політиків, але Байден – найбільш досвічений серед них.

• Заявив про президентські амбіції ще 20 березня і попросив допомоги у зборі грошей, а вже за місяць оголосив, що таки йде на вибори.

• Вибори 2020 року стануть третьою спробою Байдена стати президентом США: він балотувався у 1988 і 2008 роках (президентами тоді стали Джордж Буш-старший та Барак Обама відповідно), але знімав свою кандидатуру ще на початку кампанії, коли бачив низькі рейтинги.

• Цікаво, що Джо Байден за перші 24 години з початку своєї передвиборчої кампанії отримав на неї пожертви у понад 6,3 мільйона доларів.

• "Ласкаво просимо до перегонів, сонний Джо. Я сподіваюся, ти ще маєш розум", – так відреагував Трамп, коли дізнався, що Байден буде його суперником.