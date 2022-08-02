У Байдена допускають, що Китай вдасться до військової провокації через візит Пелосі на Тайвань

Китай може відреагувати на візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань військовими провокаціями. КНР може запустити ракети поблизу Тайваню або провести масштабні повітряні чи морські дії.

Пелосі відвідає Тайвань попри погрози Китаю

Про те, що Китай може відповісти на візит Ненсі Пелосі на Тайвань, заявив прессекретар Білого дому Джон Кірбі. Журналісти CCN інформують, що візит Пелосі на Тайвань може відбутися вже ввечері 2 серпня.

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Пелосі, яка є третьою людиною у США, планує відвідати місто Тайбей. Про це журналістам розповів високопоставлений тайванський урядовець та офіційний представник США.

Втім, офіційної інформації про візит Пелосі на Тайвань досі немає. Спікерка Палати представників США може відвідати Тайвань, хоча в адміністрації Джо Байдена стурбовані реакцією Китаю.

Прем'єр-міністр Тайваню Су Цзен-Чан заявив, що острів "тепло вітає" будь-яких іноземних гостей. Він наголосив, що Тайвань "вживатиме найбільш відповідних заходів" для будь-яких відвідувачів.

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