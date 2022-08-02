У Байдена допускають, що Китай вдасться до військової провокації через візит Пелосі на Тайвань
Джерело:BBC
Китай може відреагувати на візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань військовими провокаціями. КНР може запустити ракети поблизу Тайваню або провести масштабні повітряні чи морські дії.
Пелосі відвідає Тайвань попри погрози Китаю
Про те, що Китай може відповісти на візит Ненсі Пелосі на Тайвань, заявив прессекретар Білого дому Джон Кірбі. Журналісти CCN інформують, що візит Пелосі на Тайвань може відбутися вже ввечері 2 серпня.
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Пелосі, яка є третьою людиною у США, планує відвідати місто Тайбей. Про це журналістам розповів високопоставлений тайванський урядовець та офіційний представник США.
Втім, офіційної інформації про візит Пелосі на Тайвань досі немає. Спікерка Палати представників США може відвідати Тайвань, хоча в адміністрації Джо Байдена стурбовані реакцією Китаю.
Прем'єр-міністр Тайваню Су Цзен-Чан заявив, що острів "тепло вітає" будь-яких іноземних гостей. Він наголосив, що Тайвань "вживатиме найбільш відповідних заходів" для будь-яких відвідувачів.
Візит Пелосі на Тайвань і напруженість через Китай: що відомо
- Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відправилася до Азії з робочою поїздкою. Вона може відвідати Тайвань, хоча цього візиту немає в її офіційній програмі. Експерти припускають, що її візит буде неофіційним й обмежиться перебуванням в аеропорту.
- У відповідь на ймовірний візит Пелосі в Китаї погрожують розгорнути військову кампанію проти Тайваню. У КНР оголосили про нові навчання, які пройдуть біля китайського побережжя навпроти Тайваню.
- 1 серпня у повітряний простір Тайваню увійшли 4 китайські ударні винищувачі. Водночас США переміщують техніку, включно з авіаносцями та великими літаками, ближче до Тайваню. Також у США через ймовірний візит Пелосі на Тайвань готують план безпеки для спікерки.
- Окрім того, на Тайвані через загрози з боку Китаю вирішили посилити рівень бойової готовності.
- У США вважають, що Китай шукає причину для агресії та може здійснити провокації. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що якщо Пелосі вирішить відвідати Тайвань, а Китай створить напруженість – "відповідальність буде повністю на Пекіні".
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