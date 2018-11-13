Беги, куда глаза глядят: куда и зачем сбежал Продан

Пишут, что экс-глава Фискальной Служби на машине с еврономерами сбежал в Молдову – от похода в Антикоррупционную прокуратуру. Сам Продан правда настрочил в фейсбук, что выехал за границу "проконсультироваться с опытными врачами", потому что украинские эскулапы сказали ему мол "надо резать". Это уже похоже на анекдот. Но анекдот будет чуть ниже.

Очень нездоровое место работы эта Государственная Фискальная служба (ГФС). Помните, какими драматическими событиями сопровождалось задержание экс-главы ГФС Романа Насирова? Его фотографии в клетчатом одеяле стали навечно мемом. И вот теперь – "слег" и Продан. Ждем фото Продана под одеялом в клетку.

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Что же происходит в ГФС? Институт в Чернигове – МВА – инвесткомпания – Верховная Рада – Госфискальная служба – НАБУ – больница – СИЗО. Институт в Ровно – академия госуправления при Президенте – Госфискальная служба – НАБУ – больница – СИЗО. Так может что-то в Госфискальной службе поменять? – как говорил Жванецкий.

Чтобы главные налоговики не уходили оттуда "через постель". Хотя с другой стороны, если приходят они в ГФС по сути "через постель", то логично, что "через постель" оттуда и уходят. Причем иногда уходят прямо в президенты, как Насиров. Страна победившей диареи головного мозга, как говорят у нас в ГПУ.

А анекдот про Продана вот. Летели мы в конце июля в Украину через Франкфурт. Забронировали места возле аварийного выхода, где можно вытянуть ноги. Ждем взлета. Подходит стюардесса:

На каком языке говорите – английский, немецкий? Потому что вы сидите возле аварийного выхода и если что должны будете выполнять команды. Ферштейн? Ферштейн.

Затем стюардесса оборачивается с тем же меседжем к пассажирам, сидящим рядом - возле второго аварийного выхода. Они тоже украинцы. Но там ее сообщение обламывается на вопросе: "На каком языке вы говорите – английский, немецкий?". Потому пассажиры на иностранном могут ответить только "NO".

Стюардесса пытается их убедить, что в таком случае им придется пересесть – потому что они мол не поймут, если она начнет кричать "падаем" и не освободят проход. Но говорит она – с пустотой. Пассажиры несколько "спортивной внешности" (спортивные костюмы и лица кирпичом) иностранного не понимают, немного быковато себя ведут и вставать не собираются.

Все это продолжается несколько длинных минут. Стюардессе даже приходится звать на помощь на эти переговоры пилотов. Наконец один из моих спутников на русском говорит "спортсменам":

Ребят, вы не понимаете – мы ж в Германии, тут сейчас вызовут полицию и вас снимут с рейса.

В конце концов пассажиров удается пересадить, и мы взлетаем. И вот в Борисполе мы с удивлением отмечаем, что наших "спортсменов" вдруг встречают и препроводят через специальный VIP-выход. И только в этом месте мы присматриваемся и узнаем в не говорящем на английском "спортсмене" – главу ГФС Мирослава Продана. Занавес.

Бог с тем, как глава Фискальной Службы общается со стюардессами. Мне одно непонятно. Один мой знакомый – таможенный брокер с большим опытом работы, но без знания английского – последние пару лет не может устроиться на работу таможенным брокером, потому что таможенный брокер без английского никому не нужен. У меня вопрос: а главный таможенник без английского – нужен?

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