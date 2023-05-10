Bild показало нібито уламки "Кинджала", який збили українські захисники

Німецьке видання показало нібито уламки російської аеробалістичної ракети "Кинджал", яку збили наші захисники 4 травня. Варто зазначити, що Повітряні сили ЗСУ 6 травня підтвердили збиття цієї ракети.

Навіть у Пентагоні 9 травня підтвердили, що Україна збила російську ракету "Кинджал". Спікер Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що ракету збили, застосувавши систему протиракетної оборони Patriot.

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Що відомо про нібито уламки "Кинджала"

Ексклюзив: Сьогодні (10 травня – 24 Канал) нам вдалося побачити у Києві останки ракети "Кинджал", збитої 5 травня системою Patriot. Це стало сенсацією, оскільки гіперзвукова ракета вважалася "чудо-зброєю" Путіна. Наразі тут проводиться експертиза її частин,

– написало видання.

Там також показали відео, на якому нібито видно уламки російської ракети "Кинджал".

Журналістам нібито показали рештки збитої ракети "Кинджал": дивіться відео



Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

Що відомо про збиття ракети "Кинджал"

Офіційно Збройні Сили України ще не показували уламки збитої російської ракети "Кинджал".