Били і відбирали їжу: на Одещині виявили бараки із працівниками-рабами – фото, відео

10 жовтня поліцейські затримали членів угруповання, які з 2018 року завербували у трудове рабство близько 30 осіб – мешканців Нікополя, Покрови та Марганця Дніпропетровської області.

Люди жили у бараках на території колишньої жіночої колонії за високим парканом. Комплекс будівель перебував під цілодобовою охороною, в тому числі з використанням собак. Про це повідомляє пресцентр Нацполіції.

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Правоохоронці затримали двох осіб: 42-річного чоловіка і 41-річну жінку. Вони шукали і вербували людей для подальшої трудової експлуатації. Крім того, підозрювані стежили за утриманням людей і контролювали їхню роботу.





Люди працювали понаднормово у жахливих умовах

Злочинці обирали людей, які перебувають у скрутному матеріальному становищі. Їм обіцяли високу зарплату, соціальний пакет та комфортні умови праці в Одеській області.

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Розслідування велося за сприяння Міністерства соціальної політики. У діях підозрюваних вбачають ознаки кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Затриманим загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо про українців, які потрапляють у трудове рабство?Всього за весь час незалежності України 230 тисяч громадян ставали жертвами торгівлі людьми. Половина з них – жертви трудової експлуатації. Інші – були залучені у сексуальне рабство, жебрацтво і торгівлю органами.



Торгівля людьми – це глобальний злочинний бізнес. Він настільки прибутковий, що охоплює майже весь світ. Тому Україна є і країною призначення, і країною транзиту, і країною походження саме торгівлі людьми.



30 липня світ відзначав день боротьби з торгівлею людьми. За даними Міжнародної організації праці, 21 мільйон осіб у всьому світі стали жертвами примусової праці.