Білорусь вже почувається жахливо через санкції Заходу, – Калиновський
Україна була важливим економічним партнером для Білорусі. Щорічно Білорусь продавала в Україну товарів на 5 мільярдів доларів. В той час, як у Росії вона брала сировину і майже нічого не продавала.
Про це 24 каналу розповів білоруський журналіст Валерій Калиновський. Він також зазначив, що головна стаття імпорту Білорусі – калій, всі транзитні коридори постачання зараз закриті.
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Тому білоруська влада шукає шляхи збуту та отримання продукції, говорять про потребу збудувати порт у Санкт-Петербурзі, але цього порту просто немає, говорить білоруський журналіст.
За словами Калиновського, можливою є певна співпраця Білорусі та Росії, але вже далеко не в попередньому обсязі, адже Росія й сама перестала отримувати товари від західних країн. Багато чого не виготовляє ні Білорусь, ні Росія.
Білорусь не допоможе Росії, перш за все – у військовій сфері. Тому Білорусь ще більше страждає від накладення санкцій на експорт, аніж Росія,
– додає Калиновський.
Як зазначає білоруський журналіст, Білорусь – промислова країна, яка продає сировину та готову продукцію. Великий відсоток експортованих продуктів припадав на ЄС, а в Україну Білорусь постачала понад 50% своїх товарів.
"Зараз, коли санкції стають дедалі жорсткішими – погіршується і життя білорусів. Менше товарів у крамницям, ціни постійно зростають", – пояснює Валерій Калиновський.
Санкції лише почали діяти, а білоруська економіка вже у дуже поганому стані, говорить він.
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