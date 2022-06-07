Білоруська армія розпочала тренування з переведення з мирного на воєнний час

У Збройних Силах Білорусі розпочалися заняття із бойової готовності. Офіційно, метою таких занять та вишколів, є "виконання заходів із переведення з мирного на воєнний час".

Інформацію про зміни повідомили у Міністерстві оборони Білорусі. Там також додали, що заняття із бойової готовності проводяться після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки.

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Заходи із підготовки війська Білорусі проводяться відповідно до "плану підготовки Збройних Сил за призначенням у 2021/2022 навчальному році".

Загальна спрямованість занять полягає у проведенні комплексу тренувань з усіма категоріями військовослужбовців: підрозділами, військовими частинами, з'єднаннями, органами військового управління.

Мета таких зборів – організоване виконання заходів із переведення з мирного на воєнний час,

– зазначають у міноборони Білорусі.

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За даними Генштабу ЗСУ, у Білорусі вздовж кордону з Україною присутні окремі підрозділи збройних сил Росії. Вони мають на озброєнні оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М", зенітно-гарматні комплекси "Панцир-С1", зенітні ракетні системи С-400 та літаки оперативно-тактичної авіації.

Експерти переконують, що єдиний варіант, за якого Лукашенко може ризикнути напасти – це якщо нашої армії не буде біля кордону і він буде вільним. Але такого не варто очікувати, адже ЗСУ охороняють кордон.

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