У всіх регіонах України – повітряна тривога: у Запоріжжі пролунали вибухи
У всіх українських областях прозвучали сирени через загрозу ракетного удару. Про вибухи повідомили жителі Запоріжжя. На Київщині, ймовірно, працювала система ППО.
Усім необхідно пройти в укриття. Повідомлення про повітряну небезпеку пролунали близько 14:20 – 14:25.
До теми На Херсонщині бої, а Донеччину ворог цинічно обстріляв: як минула ніч у регіонах
У Запоріжжі повідомили про вибухи
Спочатку сирени почули мешканці південних, центральних та частини східних областей. Згодом повітряна тривога поширилась на весь Захід та Схід. Останньою "почервоніла" Донеччина. Виняток – лише Херсонська область, яка перебуває під тимчасовою окупацією.
Майже одразу після сигналу з'явились повідомлення про вибухи в Запоріжжі. Місцевих жителів просили не покидати укриттів. Також вибухи чули і в Білій Церкві, що на Київщині. Ймовірно, в області спрацювала ППО.
Підтвердили "прильоти" по запорізькому підприємству
Згодом Запорізька ОВА підтвердила – було одразу два "прильоти" ворожих ракет. Поцілили росіяни по одному з підприємств. Інформація про постраждалих та масштаб руйнувань згодом буде уточнена.
У ніч проти 13 липня в багатьох областях України була тривога
Зазначимо, що у ніч проти 13 липня в багатьох областях України почули сирени, що попереджали про повітряну небезпеку. Після цього вибухи прогриміли у Харкові. А пізно ввечері 12 липня неспокійно було у Нікополі. Голова РДА закликав місцевих жителів негайно покинути вулиці і пройти в укриття.
Вдень 12 липня сирени звучали у всіх без виключення західних областях. На щастя, жодних вибухів зафіксовано не було і вже незабаром повідомили про відбої.
Читайте також У Миколаєві посеред ночі прогриміли вибухи: в місті та області тривога
Ракетні обстріли України: останні новини
- 13 липня ворог випустив по Одещині одразу 4 ракети. Вони самоліквідувались і жодна з них не долетіла до цілі.
- Проте спікер Одеської ОВА Сергій Братчук попередив, що жителям регіону слід уважно ставитись до сирени. Повторні ракетні удари можливі, бо ворог "промацує" оборону.
- Кількість жертв жахливого ракетного обстрілу Часового Яру, що на Донеччині, зросла до 47 осіб. росіяни просто знищили вщент 2 під'їзди багатоповерхівки.
- Також окупанти вдарили ракетою і по Баштанці, що на Миколаївщині. Загинула одна людина. Обстріл пошкодив котельню, стався витік газу.
Дивіться у відео – яка ситуація зараз на фронті: