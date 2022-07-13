У всіх регіонах України – повітряна тривога: у Запоріжжі пролунали вибухи

У всіх українських областях прозвучали сирени через загрозу ракетного удару. Про вибухи повідомили жителі Запоріжжя. На Київщині, ймовірно, працювала система ППО.

Усім необхідно пройти в укриття. Повідомлення про повітряну небезпеку пролунали близько 14:20 – 14:25.

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У Запоріжжі повідомили про вибухи

Спочатку сирени почули мешканці південних, центральних та частини східних областей. Згодом повітряна тривога поширилась на весь Захід та Схід. Останньою "почервоніла" Донеччина. Виняток – лише Херсонська область, яка перебуває під тимчасовою окупацією.

Майже одразу після сигналу з'явились повідомлення про вибухи в Запоріжжі. Місцевих жителів просили не покидати укриттів. Також вибухи чули і в Білій Церкві, що на Київщині. Ймовірно, в області спрацювала ППО.

Підтвердили "прильоти" по запорізькому підприємству

Згодом Запорізька ОВА підтвердила – було одразу два "прильоти" ворожих ракет. Поцілили росіяни по одному з підприємств. Інформація про постраждалих та масштаб руйнувань згодом буде уточнена.

Карта повітряних тривог / Скриншот з карти Вадима Клименка

У ніч проти 13 липня в багатьох областях України була тривога

Зазначимо, що у ніч проти 13 липня в багатьох областях України почули сирени, що попереджали про повітряну небезпеку. Після цього вибухи прогриміли у Харкові. А пізно ввечері 12 липня неспокійно було у Нікополі. Голова РДА закликав місцевих жителів негайно покинути вулиці і пройти в укриття.

Вдень 12 липня сирени звучали у всіх без виключення західних областях. На щастя, жодних вибухів зафіксовано не було і вже незабаром повідомили про відбої.

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Ракетні обстріли України: останні новини

13 липня ворог випустив по Одещині одразу 4 ракети. Вони самоліквідувались і жодна з них не долетіла до цілі.

Проте спікер Одеської ОВА Сергій Братчук попередив, що жителям регіону слід уважно ставитись до сирени. Повторні ракетні удари можливі, бо ворог "промацує" оборону.

Кількість жертв жахливого ракетного обстрілу Часового Яру, що на Донеччині, зросла до 47 осіб. росіяни просто знищили вщент 2 під'їзди багатоповерхівки.

Також окупанти вдарили ракетою і по Баштанці, що на Миколаївщині. Загинула одна людина. Обстріл пошкодив котельню, стався витік газу.

Дивіться у відео – яка ситуація зараз на фронті: