Біля Макарова тракторист підірвався на ворожій міні, але вижив

Поліція Київської області повідомила, що на Бучанщині тракторист підірвався на міні. Попри це чоловіку вдалося вижити.

В селі Андріївка, що неподалік Макарова, тракторист у полі проводив польові роботи. Під час цього він потрапив на протитанкову міну, яку залишили російські окупанти.

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На щастя, водій залишився живий та зміг уникнути серйозних травм в результатів вибуху. Крім того, була ще одна нерозірвана міна, які рятувальники виявили з-під колеса пошкодженої техніки.

Поліція Київщини вкотре застерігає громадян, аби вони уникали лісових та польових доріг на деокупованих територіях. А у випадку виявлення підозрілих предметів одразу телефонували на спецлінію "102".

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