Поблизу залізничного вокзалу у Києві 2 жовтня відбулася стрілянина. Під час суперечки один з її учасників витягнув пневматичний пістолет та вистрілив з нього у жінку. Вона отримала поранення в ногу.

Про інцидент інформує пресслужба Нацполіції Києва. Дивіться також Матір розстріляла своїх доньок під Львовом: з'явились нові деталі трагедії Що відомо про стрілянину на Вокзальній площі Києва: Інцидент трапився близько 11 години ранку. Біля одного з кіосків неподалік від вокзалу стояли троє людей. Між жінкою та чоловіком із цієї групи виник конфлікт.

Під час словесної перепалки чоловік витягнув пневматичний пістолет та поцілив із нього в жінку.

Та отримала незначне ушкодження ноги, при цьому від допомоги лікарів відмовилася. Більше ніхто не постраждав.

Наразі усі учасники конфлікту перебувають у відділенні поліції. Там з ними з’ясовують усі обставини інциденту. У поліції кажуть: проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація події. Стрілянина біля Центрального залізничного вокзалу Києва: відеокоментар поліції Тим часом й фейсбук-спільноті dtp.kiev.ua поширили відео з місця інциденту. Як видно на ролику, правоохоронці відгородили місце події, на землі лежав покинутий пістолет і виднілася пляма крові. Стрілянина біля Центрального вокзалу Києва: відео з місця інциденту