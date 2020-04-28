Бійка "чиновник vs поліція", карантинні мітинги і "свято Нептуна" в ЗСУ: фото дня

27 квітня 2020 року – важливі події почалися ще проти ночі із затримання зама Кличка, а завершилися ввечері гарячими мітингами під Офісом президента.

Зам Кличка "розпустив" кулаки

Затримання Володимира Слончака / Фото Киев Оперативный

У Києві сталася класична історія: поліція зупинила Mercedes за незначне порушення ПДР, але завершилося все бійкою і затриманням. А все тому, що за кермом авто сиділа депутатка Київради Людмила Костенко, а пасажиром, який счинив конфлікт, виявився заступник Кличка – Володимир Слончак. Джентльмен-нахаба вирішив заступитися за даму-порушницю, спочатку "обклав" копів нецензурними словами, а потім вдарив одного з них. Розплата була швидкою і неминучою: Слончака одразу затримали, йому тепер загрожує до 5 років тюрми. А вже вдень Кличко звільнив зама з посади.

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Фініш "справи Гандзюк"?

Протест під Офісом президента / Фото 24 каналу

У Києві біля Офісу президента відбувся черговий мітинг під гаслом "Хто замовив Катю Гандзюк?". Причина – протестувальники вважають, що генпрокурорка Ірина Венедіктова "розвалила" справу про вбивство Гандзюк і діє в інтересах замовників та організаторів злочину. Учасники акції при цьому намагалися дотримуватися карантинних обмежень: більшість була в масках і тримала дистанцію.

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"Карантинний" протест

Демонстранти в ТЦ Гонконга / Фото з соцмереж

У Гонконгу, як і в Києві, за правилами карантину провели акцію непокори тамтешні активісти. Вони були обережними, щоб поліція не мала щонайменших шансів звинуватити їх у навмисному порушенні закону. Нагадаємо, жителі Гонконгу вимагають, аби влада відмовилая розглядати закон про екстрадицію, який дозволить відправляти порушників на материковий Китай. Всі активісти були в масках, намагалися дотримуватися соціальної дистанції і не об'єднуватися у групи понад 4 людини, що нині суворо заборонено в Гонконгу. Що з цього вийшло – дивіться на фото.

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День "Нептуна"

"Нептун" мчить до цілі / Фото Міноброни

Українські військові провели навчальні стрільби з ракетного комплексу Р-360 "Нептун". Але тестування навмисно відбувалося з серйозними учбовими ускладненнями – з реальними радіоперешкодами для головки самонаведення ракети та з залученням авіації. Біля полігону працювали літаки Су-27, розкрили секрет у Генштабі ЗСУ.

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Борис поборов вірус

Борис Джонсон дає брифінг / Фото BBC

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повернувся на службу після одужання від коронавірусу. Епатажний політик, який ще зовсім недавно говорив, що проблема COVID-19 перебільшена, подякував британцям за дотримання карантину, повідомляє DW.

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Борис Джонсон запевнив, що уряд контролює ситуацію, але попередив співгромадян, щоб вони не розслаблялися, бо до повної перемоги над вірус ще далеко.

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