Драка "чиновник vs полиция", карантинные митинги и "праздник Нептуна" в ВСУ: фото 27 апреля
27 апреля 2020 года – важные события начались еще под ночь с задержанием зама Кличко, а завершились вечером горячими митингами под Офисом Президента.
Зам Кличко "распустил" кулаки
Задержание Владимира Слончака / Фото Киев Оперативный
В Киеве случилась классическая история: полиция остановила Mercedes за незначительное нарушение ПДД, но завершилось все дракой и задержанием. А все потому, что за рулем авто сидела депутат Киевсовета Людмила Костенко, а пассажиром, который создал конфликт, оказался заместитель Кличко – Владимир Слончак. Джентльмен-наглец решил вступиться за даму-нарушительницу, сначала "обложил" копов нецензурными словами, а затем ударил одного из них. Расплата была скорой и неизбежной: Слончака сразу задержали, ему теперь грозит до 5 лет тюрьмы. А уже днем Кличко уволил зама с должности.
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Финиш "дела Гандзюк"?
Протест под Офисом Президента / Фото 24 канала
В Киеве возле Офиса Президента состоялся очередной митинг под лозунгом "Кто заказал Катю Гандзюк?" Причина – протестующие считают, что генпрокурор Ирина Венедиктова "развалила" дело об убийстве Гандзюк и действует в интересах заказчиков и организаторов преступления. Участники акции при этом старались придерживаться карантинных ограничений: большинство было в масках и держали дистанцию.
Трепак о деле Гандзюк Заказчики и организаторы убийства могут "накрывать стол"
"Карантинный" протест
Демонстранты в ТЦ Гонконга / Фото из соцсетей
В Гонконге, как и в Киеве, по правилам карантина провели акцию неповиновения местные активисты. Они были осторожными, чтобы полиция не имела малейших шансов обвинить их в умышленном нарушении закона. Напомним, жители Гонконга требуют, чтобы власть отказалась рассматривать закон об экстрадиции, который позволит отправлять нарушителей на материковый Китай. Все активисты были в масках, пытались придерживаться социальной дистанции и не объединяться в группы более 4 человек, что сейчас строго запрещено в Гонконге. Что из этого получилось – смотрите на фото.
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День "Нептуна"
"Нептун" несется к цели / Фото Миноброны
Украинские военные провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Но тестирование намеренно происходило с серьезными учебными осложнениями – с реальными радиопомехами для головки самонаведения ракеты и с привлечением авиации. У полигона работали самолеты Су-27, раскрыли секрет в Генштабе ВСУ.
А тем временем Россия стягивает войска радиационной и химической защиты на границы с Украиной
Борис поборол вирус
Борис Джонсон дает брифинг / Фото BBC
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся на службу после выздоровления от коронавируса. Эпатажный политик, который еще совсем недавно говорил, что проблема COVID-19 преувеличена, поблагодарил британцев за соблюдение карантина, сообщает DW.
История вопроса Джонсон и "стадный иммунитет": как премьер поверил в COVID-19
Борис Джонсон заверил, что правительство контролирует ситуацию, но предупредил сограждан, чтобы они не расслаблялись, потому что до полной победы над вирусом еще далеко.
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