Ворог спробує влаштувати блекаут: чи вдасться це Росії
Українська розвідка попереджує про плани Росії знову обстрілювати енергетичну структуру восени – взимку цього року. Однак для росіян це завдання тепер буде складнішим.
Підсилення української ППО протягом останнього року може дати свої результати. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, додавши, що Росії буде складно досягнути більших результатів, ніж це було минулого сезону.
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Чи зможе Росія занурити Україну в темряву
На останньому засіданні "Рамштайн" 19 вересня глава Пентагону Ллойд Остін багато говорив про необхідність посилення систем ППО в Україні. Протягом останнього року партнери справді надають нам багато допомоги, яка допомагає захищати небо. Незабаром необхідність в системах ППО знову збільшиться.
Ворог готує посилення атак на об'єкти критичної інфраструктури, яка насамперед покликана забезпечувати цивільні потреби, і хоче спробувати влаштувати блекаут цього року. Я не бачу перспектив і умов, за яких Росії це може вдатися з більшими результатами, ніж це було торік,
– наголосив Олександр Мусієнко.
Одна з причин, чому Росії може не вдатися занурити Україну в темряву, як це було минулого року, якраз продовження зміцнення української системи протиповітряної оборони.
"Звичайно, нам потрібні додаткові батареї Patriot насамперед для протидії балістичним ракетам – бодай, аби прикрити зони над містами-мільйонниками. Це одне із пріоритетних завдань, але на це потрібен час", – зауважив Мусієнко.
Якби Україна мала близько 12 батарей Patriot – це б не залишило російським окупантам шансів для того, щоб досягнути результатів, на які вони розраховують.
Олександр Мусієнко про можливі блекаути цьогоріч: дивитись відео
ППО в Україні постійно зміцнюють
Посилювати українську протиповітряну оборону почали з жовтня 2022 року. Тоді під час засідання "Рамштайну" було оголошено, що Україна має отримати серйозну ефективну ешелоновану систему ППО.
"Практично на кожному "Рамштайн" після того на порядку денному є посилення ППО", – підкреслив Мусієнко.
Patriot в Україні
Зенітно-ракетний комплекс Patriot з'явився в Україні приблизно у квітні цьогоріч. 19 квітня цю інформацію підтвердив тодішній міністр оборони Олексій Резніков.
За допомогою цих систем у травні над Києвом вдалось збити гіперзвукову ракету "Кинджал" – це був перший випадок знешкодження такої повітряної цілі.
А ось зробити навпаки не вдасться, хоч росіяни намагались і навіть заявляли, що "Кинджалом" знищили Patriot. Насправді це неможливо через те, що Patriot – це система або ж дивізія. Вона складається не просто з однієї установки, яку можна знищити одним ударом.
Як Україна готується до можливих обстрілів енергетики
- Постійні обстріли енергетичної інфраструктури України не минули безслідно. Так, 50% генерації було окуповано, знищено або виведено з ладу. Як повідомили в Міненерго, базою для цього опалювального сезону є атомна генерація. Роботу усіх атомних блоків на підконтрольній Україні території планують забезпечити до початку опалювального сезону. На сьогодні уже працює 7 із 9 атомних блоків.
- Крім того, у Міненерго заявили, що графіки відключення світла та блекаути не планують вводити превентивно. Однак свої корективи можуть внести нові атаки російських терористів по енергоструктурі.
- Зауважимо, що очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що як тільки росіяни почнуть обстрілювати енергетичну інфраструктуру України – одразу ж отримають відповідь. Буданов додав, що працює над "обмеженою позицією стримування та відплати", аби протистояти ймовірним російським атакам в опалювальний сезон.