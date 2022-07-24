Джонсон планує прощальний візит до України, щоб зустрітися із Зеленським, – ЗМІ

24 липня 2022 , 19:36
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Джерело:

Telegraph

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, який йде у відставку, планує знову приїхати в Україну. Це може бути третій візит Джонсона у Київ після повномасштабного вторгнення росії.

Лідер Британії хоче переконатися у підтримці України

Борис Джонсон хоче побачити президента Володимира Зеленського перед тим, як покине Даунінг-стріт. Джерело на Даунінг-стріт повідомило, що прем'єр-міністр відчуває, що "не може просто так піти".

До речі Джонсон має намір повернутися на посаду прем'єра Британії, – ЗМІ

Він відчуває тягар відповідальності за те, що був найбільшим покровителем (президента Зеленського – 24 канал). Він не може просто піти і не переконатись, що світ підтримує його. Він сподівається побачити його знову, перш ніж залишить свою посаду,
– розповіло джерело.

Джонсон вже двічі приїздив у Київ

До речі – Джонсон звернувся до українців під час заяви про відставку: дивіться відео

 

Автор: Михайло Гема