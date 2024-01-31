Планували це з самого початку: політтехнолог припустив, чи допустять Надєждіна до виборів

Росія у розпалі передвиборчих перегонів. Владіміра Путіна уже зареєстрували як кандидата у президенти Росії. Тепер на це рішення очікує "опозиціонер" Борис Надєждін.

Росія хоче створити видимість "легітимності" виборів, тож не буде дивно, якщо Надєждін все ж складе конкуренцію Путіну. Таку думку в етері 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

Варто переглянути "Після поразки росіян поженуть війною на Китай": нові наративи російської пропаганди

Яка доля чекає Надєждіна

Головний "конкурент" Владіміра Путіна на так званих виборах президента Борис Надєждін здав у Центральну виборчу комісію необхідні підписи для висування у президенти. Порушень у документації, яку він подав, не виявили. Однак офіційно його кандидатуру ще не зареєстрували.

На моє переконання, його все ж пропустять з багатьох причин. Мовляв, вибори чесні, Путін буде легітимним, ось Європа нехай дивиться, навіть є "демократичний" кандидат. "Опозиція" радісно плескає в долоні з Лондона,

– зазначив Борис Тизенгаузен.

Однак нюанс в тому, що ЦВК в Росії підконтрольні Владіміру Путіну. Можливо, намалювати нульовий відсоток підтримки йому не вдасться, однак принаймні вдвічі занизити реальну кількість голосів на Надєждіна – цілком.

"Для якихось перспективних молодих людей в Росії, які не хочуть виїжджати та вірять у зміни, те, скільки набере Надєждін буде показником, що вони – у меншості. Тобто нехай сидять і мовчать, бо інакше поїдуть кудись на Соловки. Тож Надєждіна пропустять, я думаю, з самого початку так і планували", – наголосив політтехнолог.

Результати виборів усім давно відомі, тож коли Борис Надєждін таки програє, може, звісно, влаштувати якийсь мітинг. Однак дуже малоймовірно, що він щось таки змінить.

Що відомо про головного "опонента" Путіна на виборах