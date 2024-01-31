Россия хочет создать видимость "легитимности" выборов, поэтому не будет удивительно, если Надеждин все же составит конкуренцию Путину. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Какая судьба ждет Надеждина

Главный "конкурент" Владимира Путина на так называемых выборах президента Борис Надеждин сдал в Центральную избирательную комиссию необходимые подписи для выдвижения в президенты. Нарушений в документации, которую он подал, не обнаружили. Однако официально его кандидатуру еще не зарегистрировали.

По моему убеждению, его все же пропустят по многим причинам. Мол, выборы честные, Путин будет легитимным, вот Европа пусть смотрит, даже есть "демократический" кандидат. "Оппозиция" радостно хлопает в ладоши из Лондона,

– отметил Борис Тизенгаузен.

Однако нюанс в том, что ЦИК в России подконтрольны Владимиру Путину. Возможно, нарисовать нулевой процент поддержки ему не удастся, однако по крайней мере вдвое занизить реальное количество голосов на Надеждина – вполне.

"Для каких-то перспективных молодых людей в России, которые не хотят выезжать и верят в изменения, то, сколько наберет Надеждин, будет показателем, что они – в меньшинстве. То есть пусть сидят и молчат, потому что иначе поедут куда-то на Соловки. Поэтому Надеждина пропустят, я думаю, с самого начала так и планировали", – подчеркнул политтехнолог.

Результаты выборов всем давно известны, поэтому когда Борис Надеждин таки проиграет, может, конечно, устроить какой-то митинг. Однако очень маловероятно, что он что-то таки изменит.

Что известно о главном "оппоненте" Путина на выборах