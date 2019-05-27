Боротьба за губернатора Харківщини: Аваков і Кернес не готові випускати область зі своїх рук

Після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента, більшість губернаторів пішли у відставку, або заявили про такий намір.

У Харкові ж відставку голови обласної адміністрації чекають ще з грудня минулого року. Тоді Юлія Світлична могла втратити посаду через главу адміністрації президента Ігоря Райніна (Світлична є його протеже – ред), про його швидку відставку повідомляли багато ЗМІ, але ситуація не мала продовження, так як попереду була виборча кампанія і зміна глави АП могла бути сприйнята як втеча щурів з корабля, що тоне. І здавалося б, зараз Юлія Світлична повинна йти після програшу Петра Порошенка на виборах, але ні, їй вдалося за цей час знайти нового надійного покровителя.

Так, 22 травня під час спілкування з журналістами, Юлія Світлична відмовилася відповідати про те, чи надходили їй пропозиції від новообраного президента про продовження політичної кар'єри. На уточнюючі запитання журналістів Світлична відповідати відмовилася, а глава прес-служби ХОДА додала: коментарів не буде.

Два центри впливу

Пауза з відставкою губернатора пов'язані з боротьбою двох центрів впливу. По-перше, про бажання повернути контроль за областю заявив мер Харкова Геннадій Кернес. Не так давно він уже випробував такий формат, коли губернатором був підконтрольний йому Михайло Добкін. Мер Харкова заручився в цьому питанні підтримкою олігарха Павла Фукса і тепер вони рухають кандидатура Ігоря Терехова (першого заступника мера – ред). За даними Обозревателя, кандидатура Терехова була узгоджена в ході зустрічі Кернеса з олігархом Ігорем Коломойським в другій половині квітня.

Джерела видання стверджують, що Фукс лобіює призначення першого заступника Кернеса на посаду голови ОДА нібито від імені новообраного президента Володимира Зеленського. В Україні Фукс відомий скупкою токсичних активів в оточення побіжного екс-президента Віктора Януковича. У 2018 році Фукс створив 18 компаній, щоб оформити на них близько 15 газових родовищ в Україні. Павло Фукс народився в Харкові, потім перебрався до Москви, де прожив довгий час і заробив капітал.

З іншого боку, глава МВС Арсен Аваков хоче зберегти свій вплив в регіоні і за останні місяці знайшов взаєморозуміння з Юлією Світличною. Саме через підтримку глави МВС Світлична не пише заяву про відставку.

Старі граблі чи "Брежнєв" в спідниці

Обидва сценарії з призначенням на главу ОДА бо людини Кернеса-Фукса, або Авакова, чревата серйозними ризиками для області. При посиленні позиції Кернеса, як це було під час Добкіна, знову з'являться чергові кооперативні схеми. Так, за даними журналістів, за всі роки при владі Михайла Добкіна і Геннадія Кернеса найдорожчу харківську землю віддавали "потрібним людям" просто безкоштовно. За кооперативної схемою від держави відокремили більше 900 гектарів землі.

Крім того, про апетити міського голови стало відомо широкому загалу з програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", журналісти якої проаналізували інстаграм цивільної дружини Кернеса, якої в декларації мера немає. Поки Кернес з 2015 року декларує оренду кімнати в будинку пенсіонера і готельний номер, його громадянська дружина Оксана Гайсинська володіє шикарним автопарком, нерухомістю і колишніми бізнесами Кернеса і відпочиває в люксових готелях світу.

З іншого боку, Світлична займає пост голови ОДА з 2016 року, за цей час їй хіба що вдалося налагодити постійну присутність в ЗМІ, при цьому вона не змогла згуртувати навколо себе регіональні еліти, щоб хоч якось протистояти Кернесу. Іноді, через присутність в медіа з приводу і без, над нею навіть жартували, зокрема, порівнювали з Брежнєвим.

При цьому, першим сигналом для Світличної про швидку "війну" з мером була його прес-конференція в кінці грудня минулого року. Тоді Кернес у присутності журналістів критично відгукнувся про діяльність глави ХОДА, назвавши відносини з нею "незадовільними". "Я не вітаю її тактичну політику вихваляти себе", – повідомив мер Харкова.

"Майже два роки через чиновників ХОДА не можемо погодити проект реконструкції зоопарку. Діють вони з відома Юлії Світличної. Вона категорично проти іміджевих проектів, які реалізуються в місті Харкові", – заявив тоді Геннадій Кернес.

Фактично це був перший публічний різкий випад Кернеса на адресу Світличної після довгого перемир'я.