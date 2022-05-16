Боррель пояснив, що ЄС вважатиме перемогою України у війні з Росією
Джерело:"Європейська правда"
В Україні закінчується 82 день повномасштабної війни з Росією. Європейський Союз висловлює підтримку Україні, й допомагає в наближенні перемоги.
Боррель пояснив, що для ЄС буде перемогою України у війні
Так, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель висловився щодо перемоги України. Він заявив, що перемогою України у війні з Росією стане відкидання російських окупантів за межі кордонів нашої держави.
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Ми захищаємо територіальну цілісність України. І коли ми це говоримо – ми сподіваємось, що Україна виграє цю війну. Це означає, що вона відкине загарбників за межі своїх кордонів,
– зауважив Боррель.
Боррель отримав запитання після засідання глав МЗС Євросоюзу в Брюсселі щодо намагань Росії встановлювати власні окупаційні адміністрації на тимчасово зайнятих територіях України. Втім, він чітко запевнив, що ЄС не визнає ці території російськими.
За його словами, жоден український кілометр квадратний, який буде оголошено частиною Росії, ЄС не признає. До слова, він згадав й про анексований Крим, який також не вважатимуть у ЄС російським.
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