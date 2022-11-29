Є гарні новини від ЗСУ на Херсонщині, – Соболевський
В Херсонській області ЗСУ продовжують вести боротьбу з загарбниками. Тактика ЗСУ щодо звільнення Лівобережжя полягає у виснаженні російської військової інфраструктури ударами високоточної системи озброєння, а далі – розгортання контрнаступу на лівому березі – на суходолі.
Про це 24 каналу розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Проте, він зазначив, що ситуація довкола Кінбурнській косі зараз в режимі повної тиші.
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Соболевський наголосив, що максимальна інформаційна тиша зберігається також стосовно дій наших військових на багатьох напрямках фронту.
Те, що можемо сказати: кожен день є дуже гарні новини. Продовжується знищення військової інфраструктури, логістики, складів, центрів прийняття військових рішень, скупчення техніки окупантів,
– розповів він.
Тактика перемоги
За його словами, ЗСУ продовжує реалізовувати успішну тактику, завдяки якій було звільнено правобережну частину Херсонщини.
"Лише питання часу, коли ця тактика приведе до того, що вся Херсонщина буде звільнена", – наголосив перший заступник голови Херсонської обласної ради.
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Ситуація на Херсонщині: останні новини
- Російські окупанти продовжують жорстоко обстрілювати Херсонщину. Так, внаслідок однієї з таких атаки загинув 13-річний хлопчик, який разом з батьком їхав в машині з церкви, де вони ховались від обстрілів. Дитина отримала поранення від касетного снаряда. Він помер в обласній клінічній лікарні.
- Через успішний контрнаступ військових України єдиний шанс росіян вижити – тікати з раніше окупованих територій. Однак при цьому вони залишають безліч "подарунків" – вибухові пристрої та розтяжки. Тому повертатися на звільнені території зараз ще рано. Спершу там мають відбутися стабілізаційні заходи та розмінування.
- На деокупованій території Херсонської області серед колаборантів були й педагоги. Однак мінімальна кількість освітян погодилася співпрацювати з окупантами. Тож зараз більшість педагогів в області продовжує працювати.
- Російські окупанти катували мирне населення в Херсоні. Але значно гірша ситуація була ближче до лінії фронту, де перебували передові частини загарбників. За словами херсонського активіста Володимира Молчанова, на території міста вже знайшли кілька катівень, де окупанти знущалися з людей.