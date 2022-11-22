Враховуємо це в тактиці, – у ЗСУ розповіли, як зимові умови вже впливають на життя воїнів

Українським військовим доводиться воювати попри зимові умови. Зміна погоди, скорочення світлового дня, погіршення стану ґрунту – все це враховується у тактиці військових.

Про це 24 каналу розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. Ворог стикається з такими ж самими проблемами. Важливо, хто краще з ними впорається.

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Він вважає, що Україна має більше досвіду у цьому плані, бо ми здобули його під час проведення АТО ООС. Враховуючи цей досвід, були запроваджені реформи, у тому числі у логістиці, медичному забезпеченні військових.

Фронтові умови додають складності

Речник зауважив, що велике значення має підготовка збройних сил до зими. Створення умов для експлуатації техніки в цей період. Підготовка умов для особливого складу.

Військовослужбовець повинен мати теплий одяг, можливість приготувати хоча б раз на добу (бажано більше) гарячу їжу, більш-менш теплі умови для того, щоб переночувати і висушити свій одяг,

– розповів Череватий.

Він наголосив, що за цих умов зростають вірусні та респіраторні захворювання, то ж треба максимально локалізувати захворілих і вилікувати їх.

"В забезпеченні зимовим одягом і амуніцією наших підрозділів не все ідеально, але наша логістика працює 24/7, щоб це виправити. Зрозуміло, що додають складності фронтові умови", – зазначив речник.

Допомагають волонтери й закордонні партнери

За його словами, неймовірний внесок в допомогу військовим вносять волонтери. Багато з них мають свої підшефні частини, знають їх потреби та допомагають.

"Важлива також підтримка наших закордонних партнерів, перш за все країн НАТО. Вони забезпечують наших військових теплими спальниками, наметами, одягом та іншим спорядженням, яке може бути потрібно у зимовий період", – зазначив Сергій Череватий.

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