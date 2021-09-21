Бойовики звинуватили ЗСУ в обстрілі Ясинуватої: що криється за заявою окупантів

Бойовики так званої "ДНР" заявили про обстріл тимчасово окупованого міста Ясинувата Донецької області. У результаті удару, який нібито було нанесено вранці 21 вересня, пошкодження зафіксовані у двох навчальних закладах.

Традиційно проросійські бойовики звинуватили в обстрілах українських військових. Навіщо це їм потрібно та чи варто шукати логіку у подібних заявах – 24 каналу розповів представник Донецька у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання Сергій Гармаш.

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Що варто знати 21 вересня відзначається Міжнародний день миру. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй підтримала ініціативу Міжнародної асоціації ректорів університетів про заснування Міжнародного року миру у 1981 році. Цей день закликали відзначати припиненням вогню, військових дій та будь-якого насильства. У 2021 році ООН у своєму зверненні визначила головну тему свята: відновлення за принципом "краще, ніж було".

Що заявили бойовики "ДНР"

За словами проросійських окупантів, українські військові нібито обстріляли Ясинувату з великокаліберних мінометів. Кілька снарядів потрапили в санаторну школу-інтернат №14, училище №69 і газопровід.

Проросійські бойовики традиційно звинуватили в обстрілах українських військових / Фото з твіттеру

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Як пояснив Сергій Гармаш, не варто шукати політичну логіку у таких повідомленнях.

Це – звичайна війна. Можливо, це провокація. Але, знову ж таки, тому що війна. Саме війна дає можливості для провокацій. Минулого тижня вони обстріляли Щастя і заявили, що це українці самі себе обстріляли – "Азов" нібито обстріляв ЗСУ, тому що вони з'ясовували стосунки. До чого тут був обстріл мирної інфраструктури – не зрозуміло. Але така у них логіка,

– сказав він.

Сергій Гармаш / Фото "Радіо Свобода"

Раніше командувач Об'єднаних сил розповів, чому проросійські бойовики систематично порушують "тишу" на Донбасі. За його словами, основна мета провокацій – демонстрація сили, безкарності та зухвалості.

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