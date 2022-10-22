Ексдиректор ЦРУ допустив участь американських військ у війні в Україні

У разі потреби, американські військові можуть допомогти Збройним Силам протистояти російським загарбникам. Генерал США Девід Петреус зазначив, коли це станеться.

Колишній глава розвідки Сполучених Штатів Девід Петреус не виключає, що Росія може перетнути всі червоні лінії. Генерал наголосив, якщо буде ядерний удар, Вашингтон потужно на нього відповість, а також американські військові можуть втрутитись у війну.

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Яка умова втручання військ США у війну

Армія Сполучених Штатів одна з найсильніших у світі. Американські військові дуже допомогли б ЗСУ боротися з окупантами в Україні. За словами Петреуса, станеться це тоді, коли Росія піде на "шокуючі та жахливі" кроки.

Я думаю, що Росія могла б вжити дій в Україні, які були б настільки шокуючими та настільки жахливими, що Сполучені Штати та інші країни могли б відреагувати тим чи іншим чином, але як багатонаціональна сила на чолі зі Сполученими Штатами, а не як сила НАТО,

– сказав Петреус.

Однак генерал зазначив, що не в інтересах Путіна поглиблювати та затягувати війну. Вочевидь, лідер "другої армії світу" розуміє свою неминучу поразку на полі бою.

Його сили вже поступаються силам України, і найменше йому потрібний широкий конфлікт,

– сказав генерал.

Висловлювання ексочільника ЦРУ про війну в Україні

Наприкінці вересня Девід Петреус дав велике інтерв'ю 24 каналу, у якому висловився щодо ситуації на фронті. Зокрема, він переконаний, що:

Росія програє у цій війні. Путіну не допоможе навіть часткова мобілізація, яку він оголосив у вересні.

У ЗСУ є шанси зайти на територію Криму до кінця 2022 року, але ситуацію спрогнозувати важко.

Американські танки Abrams M1 не підійдуть ЗСУ. Він пояснив чому.

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