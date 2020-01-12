Британія ще не вийшла з ЄС, але вже втратила через Brexit 170 мільярдів доларів
Економічні втрати Великої Британії через Brexit вже досягли 130 мільярдів фунтів стерлінгів, що приблизно дорівнює 170 мільярдам доларів. Це при тому, що процедура виходу з Європейського Союзу досі так і не завершена.
До кінця року економічні втрати зростуть до 200 мільярдів фунтів або майже 260 мільярдів доларів. Про це пише видання Bloomberg.
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Згідно з дослідженням видання, економіка Великої Британії нині є на 3% меншою, ніж могла б бути. Все через те, що через процес виходу з ЄС були стримані інвестиції у бізнес, а зростання економіки вдвічі скоротилося з 2% до 1%.
Для порівняння, нинішні втрати Британії в еквіваленті становлять 4 трильярди гривень. Ця цифра дорівнює державному бюджету України за понад 3 з половиною роки.
Видання зробило прогноз на підставі аналізу відставання країни від "Великої сімки" у 2016-2019 роках. Згідно з прогнозом, загалом економічні втрати Британії від Brexit досягнуть 265 мільярдів доларів.
Вихід Британії з ЄС: що відомо
23 червня 2016 року у Великій Британії провели референдум щодо подальшого членства країни у ЄС. Тоді 51,9% громадян підтримали ідею Brexit. Попередньо вихід країни з ЄС запланували на 29 березня 2019. Однак після трьох провальних голосуваннь, ухвалення рішення перенесли на 31 жовтня.
19 жовтня майже півмільйона британців виступили із протестами проти Brexit. Проте рішення не ухвалили й 31 жовтня.
12 грудня на позачергових парламентських виборах у Британії здобула перемогу Консервативна партія прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона. Саме він й ініціював проведення дострокових парламентських виборів через постійні зволікання з виходом з Європейського Союзу. Джонсон пообіцяв, що у разі перемоги планує закінчити вихід Великобританії з ЄС до 1 січня 2020 року.
20 грудня Палата громад врешті ухвалила законопроєкт про затвердження угоди виходу із ЄС. Тепер законопроєкт спрямовується до верхньої палати парламенту і, згідно з прогнозом, стане законом в найближчі тижні. Загалом очікується, що усі процедури завершаться до 31 січня.
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