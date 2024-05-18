Бронювання працівників: хто має таке право з 18 травня
Новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня 2024 року. Згідно з ним, влада бронюватиме працівників деяких підприємств та органів державної влади.
Уряд прийматиме обсяги бронювання військовозобов'язаних та порядок бронювання. Зокрема, критерії, перелік посад і професій, мовиться у матеріалі 24 Каналу.
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Кого бронюватимуть, згідно з новим законом
Закон про мобілізацію передбачає, що питання бронювання працівників для компаній та роботодавців врегулюють. Зокрема, з 18 травня право на бронювання мають працівники:
- органів державної влади, місцевого самоврядування чи інших державних органів з категорією посади "А", "Б" та "В";
- органів державної влади чи інших державних органів, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро, прокуратури, Державного бюро розслідувань, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби судової охорони;
- на штатних посадах патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
- підприємств, які визнані критично важливими.
Окрім того, нардепи зможуть забронювати двох своїх помічників.
Компанії бронюватимуть працівників у районному ТЦК, у сфері якого компанія, орган чи підприємство розміщені.
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Коротко про зміни в мобілізації з 18 травня
- З 18 травня всі військовозобов'язані з 18 до 60 років мають оновити військово-облікові дані. Це можна зробити в ТЦК та СП, ЦНАПі чи в електронному кабінеті або через застосунок Резерв+, де з 18 червня буде доступний QR-код, який можуть просканувати представники уповноважених органів для перевірки даних.
- Також усі військовозобов'язані мають носити із собою військово-облікові документи (військові квитки, тимчасові посвідчення, посвідчення про військовий облік), які треба пред'являти на вимогу поліції та ТЦК.
- Відстрочку від мобілізації мають заброньовані, тимчасово непридатні за станом здоров'я. Також чоловіки, які утримують трьох чи більше дітей віком до 18 років, які самостійно виховують неповнолітню дитину чи дітей, якщо другий з батьків помер, позбавлений прав, відбуває покарання чи безвісти зниклий. Детальніше читайте за посиланням.