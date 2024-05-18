Бронювання працівників: хто має таке право з 18 травня

Новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня 2024 року. Згідно з ним, влада бронюватиме працівників деяких підприємств та органів державної влади.

Уряд прийматиме обсяги бронювання військовозобов'язаних та порядок бронювання. Зокрема, критерії, перелік посад і професій, мовиться у матеріалі 24 Каналу.

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Кого бронюватимуть, згідно з новим законом

Закон про мобілізацію передбачає, що питання бронювання працівників для компаній та роботодавців врегулюють. Зокрема, з 18 травня право на бронювання мають працівники:

органів державної влади, місцевого самоврядування чи інших державних органів з категорією посади "А", "Б" та "В";

органів державної влади чи інших державних органів, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро, прокуратури, Державного бюро розслідувань, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби судової охорони;

на штатних посадах патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

підприємств, які визнані критично важливими.

Окрім того, нардепи зможуть забронювати двох своїх помічників.

Компанії бронюватимуть працівників у районному ТЦК, у сфері якого компанія, орган чи підприємство розміщені.

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Коротко про зміни в мобілізації з 18 травня